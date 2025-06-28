Фицо: Зеленский меня ненавидит

Об этом он сказал в интервью изданию Aktuality.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит оснований для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, украинский лидер его «ненавидит».

Комментируя возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Украину, Фицо отметил, что он будет носить исключительно символический характер, поскольку словацкий президент не обладает полномочиями для заключения международных соглашений.

«Моя встреча с президентом Зеленским не имеет смысла, потому что он меня ненавидит... Поэтому я не вижу причин встречаться с президентом Украины», — заявил премьер-министр. При этом он подчеркнул, что взаимодействие с украинским премьером Денисом Шмыгалем считает более конструктивным.

Несмотря на это, Фицо выразил мнение, что для Словакии в будущем членство Украины в ЕС может принести больше выгод, чем рисков.

Ранее Словакия публично выступила против принятия 18-го пакета санкций ЕС против России, однако, по оценке европейских дипломатов, Братислава может изменить свою позицию в ближайшее время.