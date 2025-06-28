Тегеран закрыл ядерные объекты от посторонних глаз

Решение иранского правительства также распространяется на видеонаблюдение, которое мониторинг МАГАТЭ ранее вел на ядерных объектах страны.

"Иран больше не будет допускать [Рафаэля] Гросси на свои ядерные объекты, а также не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения", — говорится в публикации.

Такое решение было принято после того, как власти Ирана обнаружили в документах правительства Израиля информацию о состоянии иранской ядерной программы.

27 июня глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что желание Гросси посетить поврежденные ядерные объекты Ирана бессмысленно и может нести злой умысел. По его словам, Тегеран имеет право принимать любые меры в защиту своих интересов.