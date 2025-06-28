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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Тегеран закрыл ядерные объекты от посторонних глаз

19:44 849

Власти Ирана запретили директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты страны.

Об этом сообщает агентство Mehr.

Решение иранского правительства также распространяется на видеонаблюдение, которое мониторинг МАГАТЭ ранее вел на ядерных объектах страны.

"Иран больше не будет допускать [Рафаэля] Гросси на свои ядерные объекты, а также не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения", — говорится в публикации.

Такое решение было принято после того, как власти Ирана обнаружили в документах правительства Израиля информацию о состоянии иранской ядерной программы.

27 июня глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что желание Гросси посетить поврежденные ядерные объекты Ирана бессмысленно и может нести злой умысел. По его словам, Тегеран имеет право принимать любые меры в защиту своих интересов.

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