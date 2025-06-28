Персидский залив больше не доверяет Ирану

Иран подорвал доверие арабских монархий атакой на территорию Катара, где расположена крупнейшая американская база Аль-Удейд.
Об этом заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети X.
По его словам, несмотря на единую и сдержанную позицию стран Персидского залива по отношению к конфликту между Израилем и Ираном, Тегеран нарушил суверенитет Катара, что стало угрозой для всего региона.
«Сейчас, когда мы переворачиваем страницу войны, Тегеран должен восстановить доверие соседей, пошатнувшееся из-за этой атаки», — отметил советник.
Напомним, в ночь на 23 июня Иран нанес удар по авиабазе США в Катаре в ответ на удары по своим ядерным объектам. С 24 июня действует перемирие между Ираном и Израилем.