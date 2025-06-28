USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Избиение и аресты азербайджанцев в России: заявление Захаровой

обновлено 20:44
20:44 2407

Приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации с задержаниями членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала, что этот вопрос уже прокомментировало СУ СК России по Свердловской области. В рамках расследования дел по совершенным в прошлые годы тяжких преступлений сотрудники правоохранительных органов провели задержания и обыски. В делах фигурируют граждане России, которые являются выходцами из Азербайджана, подчеркнула Захарова.

По ее словам, следственные дела продолжаются, а более детальные данные в скором времени будут обнародованы. Делами занимается Следственный комитет России.

* * * 20:33

Российские правоохранительные органы распространили информацию об операции против азербайджанцев в Екатеринбурге.

В сообщении следственного управления СК РФ по Свердловской области говорится, что пресечена деятельность этнической группировки, члены которой подозреваются в убийствах и покушениях, задержаны несколько человек.

Отмечено, что задержанные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство по найму, покушение на убийство по найму).

По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Сообщается, что несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.

Отмечается, что решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, отмечается, что следственный комитет РФ взял на особый контроль расследование уголовного дела о преступлении прошлых лет в Свердловской области, где были задержаны уроженцы Азербайджана.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Андрею Набитову подготовить подробный доклад о ситуации.

Решение о контроле было принято после того, как информация о задержаниях и смертях получила широкий резонанс.

Сын Трампа может пойти в президенты
Сын Трампа может пойти в президенты
21:31 382
Многотысячный протест в Белграде
Многотысячный протест в Белграде видео
21:16 710
Проснулся имперский ген и Великобритании
Проснулся имперский ген и Великобритании новый поворот
11:14 6822
С 1 июля азербайджанцы станут богаче
С 1 июля азербайджанцы станут богаче главная тема
16:42 7971
18-й раз. Мимо
18-й раз. Мимо наша аналитика
03:03 8278
Персидский залив больше не доверяет Ирану
Персидский залив больше не доверяет Ирану
20:29 1264
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
17:11 2573
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 14330
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
16:12 4628
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России ВИДЕО
15:08 7410
Шамхани воскрес
Шамхани воскрес обновлено 14:53; фото; видео
14:53 6626

ЭТО ВАЖНО

Сын Трампа может пойти в президенты
Сын Трампа может пойти в президенты
21:31 382
Многотысячный протест в Белграде
Многотысячный протест в Белграде видео
21:16 710
Проснулся имперский ген и Великобритании
Проснулся имперский ген и Великобритании новый поворот
11:14 6822
С 1 июля азербайджанцы станут богаче
С 1 июля азербайджанцы станут богаче главная тема
16:42 7971
18-й раз. Мимо
18-й раз. Мимо наша аналитика
03:03 8278
Персидский залив больше не доверяет Ирану
Персидский залив больше не доверяет Ирану
20:29 1264
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
17:11 2573
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 14330
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
16:12 4628
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России ВИДЕО
15:08 7410
Шамхани воскрес
Шамхани воскрес обновлено 14:53; фото; видео
14:53 6626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться