Избиение и аресты азербайджанцев в России: заявление Захаровой

Приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации с задержаниями членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ указала, что этот вопрос уже прокомментировало СУ СК России по Свердловской области. В рамках расследования дел по совершенным в прошлые годы тяжких преступлений сотрудники правоохранительных органов провели задержания и обыски. В делах фигурируют граждане России, которые являются выходцами из Азербайджана, подчеркнула Захарова.
По ее словам, следственные дела продолжаются, а более детальные данные в скором времени будут обнародованы. Делами занимается Следственный комитет России.
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Российские правоохранительные органы распространили информацию об операции против азербайджанцев в Екатеринбурге.
В сообщении следственного управления СК РФ по Свердловской области говорится, что пресечена деятельность этнической группировки, члены которой подозреваются в убийствах и покушениях, задержаны несколько человек.
Отмечено, что задержанные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство по найму, покушение на убийство по найму).
По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Сообщается, что несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.
Отмечается, что решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, отмечается, что следственный комитет РФ взял на особый контроль расследование уголовного дела о преступлении прошлых лет в Свердловской области, где были задержаны уроженцы Азербайджана.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Андрею Набитову подготовить подробный доклад о ситуации.
Решение о контроле было принято после того, как информация о задержаниях и смертях получила широкий резонанс.