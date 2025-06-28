Избиение и аресты азербайджанцев в России: заявление Захаровой

Приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации с задержаниями членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ указала, что этот вопрос уже прокомментировало СУ СК России по Свердловской области. В рамках расследования дел по совершенным в прошлые годы тяжких преступлений сотрудники правоохранительных органов провели задержания и обыски. В делах фигурируют граждане России, которые являются выходцами из Азербайджана, подчеркнула Захарова. По ее словам, следственные дела продолжаются, а более детальные данные в скором времени будут обнародованы. Делами занимается Следственный комитет России.

* * * 20:33 Российские правоохранительные органы распространили информацию об операции против азербайджанцев в Екатеринбурге. В сообщении следственного управления СК РФ по Свердловской области говорится, что пресечена деятельность этнической группировки, члены которой подозреваются в убийствах и покушениях, задержаны несколько человек. Отмечено, что задержанные обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство по найму, покушение на убийство по найму).