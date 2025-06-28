Россия меняет тактику ударов по Украине

Согласно материалу, российская армия все чаще наносит удары по гражданской инфраструктуре с целью устрашения мирного населения и истощения украинской системы ПВО. Журналисты пообщались с жителями пострадавших домов — некоторые уже подумывают о выезде из города.

По оценке NTV, с начала июня в Киеве погибли 42 человека, среди них — 11-летняя девочка. Ранения получили 234 человека, включая 11 детей.

Жители отмечают изменение тактики российских атак: сначала запускается волна дронов «Шахед», во время которой тревога длится несколько часов. После отмены тревоги, когда люди возвращаются домой, начинается удар ракетами. Такая стратегия увеличивает количество жертв, так как у людей нет времени вновь укрыться. По словам одной из жительниц, если бы она выбежала в укрытие после второй тревоги, то могла бы погибнуть на улице.

По данным киевской военной администрации, в июне по столице было выпущено 285 БПЛА и 65 ракет, тогда как в январе — лишь 35 дронов и одна ракета. Также фиксируются «двойные удары», когда ракеты запускаются по тем же точкам, куда прибыли спасатели. Применяются кассетные суббоеприпасы, которые могут взрываться спустя некоторое время после падения «Шахеда».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны Россия запустила в сторону Украины 28 743 «Шахеда», из которых почти 10% — в июне 2025 года. По данным NTV, эффективность работы ПВО снизилась с 95% зимой до 85% в июне.