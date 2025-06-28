USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Россия меняет тактику ударов по Украине

20:46 989

Россия изменила тактику войны против Украины и может возобновить массированные атаки на Киев.

Как сообщает немецкое издание NTV.de, столица Украины остается одной из самых опасных точек страны.

Согласно материалу, российская армия все чаще наносит удары по гражданской инфраструктуре с целью устрашения мирного населения и истощения украинской системы ПВО. Журналисты пообщались с жителями пострадавших домов — некоторые уже подумывают о выезде из города.

По оценке NTV, с начала июня в Киеве погибли 42 человека, среди них — 11-летняя девочка. Ранения получили 234 человека, включая 11 детей.

Жители отмечают изменение тактики российских атак: сначала запускается волна дронов «Шахед», во время которой тревога длится несколько часов. После отмены тревоги, когда люди возвращаются домой, начинается удар ракетами. Такая стратегия увеличивает количество жертв, так как у людей нет времени вновь укрыться. По словам одной из жительниц, если бы она выбежала в укрытие после второй тревоги, то могла бы погибнуть на улице.

По данным киевской военной администрации, в июне по столице было выпущено 285 БПЛА и 65 ракет, тогда как в январе — лишь 35 дронов и одна ракета. Также фиксируются «двойные удары», когда ракеты запускаются по тем же точкам, куда прибыли спасатели. Применяются кассетные суббоеприпасы, которые могут взрываться спустя некоторое время после падения «Шахеда».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны Россия запустила в сторону Украины 28 743 «Шахеда», из которых почти 10% — в июне 2025 года. По данным NTV, эффективность работы ПВО снизилась с 95% зимой до 85% в июне.

Сын Трампа может пойти в президенты
Сын Трампа может пойти в президенты
21:31 388
Многотысячный протест в Белграде
Многотысячный протест в Белграде видео
21:16 714
Проснулся имперский ген и Великобритании
Проснулся имперский ген и Великобритании новый поворот
11:14 6822
С 1 июля азербайджанцы станут богаче
С 1 июля азербайджанцы станут богаче главная тема
16:42 7975
18-й раз. Мимо
18-й раз. Мимо наша аналитика
03:03 8278
Персидский залив больше не доверяет Ирану
Персидский залив больше не доверяет Ирану
20:29 1265
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
17:11 2575
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 14330
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
16:12 4628
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России ВИДЕО
15:08 7411
Шамхани воскрес
Шамхани воскрес обновлено 14:53; фото; видео
14:53 6626

ЭТО ВАЖНО

Сын Трампа может пойти в президенты
Сын Трампа может пойти в президенты
21:31 388
Многотысячный протест в Белграде
Многотысячный протест в Белграде видео
21:16 714
Проснулся имперский ген и Великобритании
Проснулся имперский ген и Великобритании новый поворот
11:14 6822
С 1 июля азербайджанцы станут богаче
С 1 июля азербайджанцы станут богаче главная тема
16:42 7975
18-й раз. Мимо
18-й раз. Мимо наша аналитика
03:03 8278
Персидский залив больше не доверяет Ирану
Персидский залив больше не доверяет Ирану
20:29 1265
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
17:11 2575
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 14330
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
16:12 4628
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России ВИДЕО
15:08 7411
Шамхани воскрес
Шамхани воскрес обновлено 14:53; фото; видео
14:53 6626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться