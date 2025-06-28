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Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского

колонка посла
Юрий Гусев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане, специально для haqqin.az
20:41 620
Юрий Гусев

Сегодня, 28 июня, украинский народ по традиции отмечает День Конституции. 29 лет назад Верховная рада Украины приняла основной закон страны.

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев направил в редакцию haqqin.az публикацию, посвященную этой значимой дате. Представляем вниманию читателей haqqin.az публикацию посла без изменений и сокращений.

* * *

28 июня Украина отмечает День Конституции — один из ключевых государственных праздников, символизирующий верховенство права, демократический путь, территориальную целостность и суверенитет нашего государства. В этот день в 1996 году Верховная рада приняла Основной Закон — Конституцию Украины, которая закрепила независимость, государственное устройство и определила территориальную целостность Украины, а также провозгласила высшей ценностью права и свободы человека.

Конституция — это юридический фундамент государства, общественный договор, определяющий общие цели, достоинство и будущее народа. В ней заложены фундаментальные принципы, которые не могут быть предметом торгов или компромиссов.

Украинская Конституция не допускает никаких дискуссий о смене границ, «референдумов под дулами автоматов» или других манипуляций

Согласно статье 2 Конституции Украины, «территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной». Статья 1 провозглашает Украину суверенным и независимым, демократическим, социальным и правовым государством. В статье 133 закреплен административно-территориальный строй, который включает Автономную Республику Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села. Все эти территории являются частями единого и неделимого Украинского государства.

Сегодняшние попытки со стороны Российской Федерации поставить под сомнение государственные границы Украины, аннексировать территории или продвигать так называемые «условия мира» на основе «территориальных уступок» не просто нелегитимны — они противоречат самой природе украинской Конституции и нормам международного права. Это красная линия, которую нельзя пересекать ни при каких обстоятельствах.

Украинская Конституция не допускает никаких дискуссий о смене границ, «референдумов под дулами автоматов» или других манипуляций. Конституционная норма является безапелляционной — территория Украины едина и неприкосновенна.

5 апреля 1710 года на казацком совете были приняты «Пакты и Конституции законов и вольностей Войска Запорожского» — первая украинская Конституция, составленная Гетманом Пилипом Орликом

315 лет украинского конституционализма: наследие Пилипа Орлика

День Конституции Украины — это также повод вспомнить наши глубокие исторические корни. 5 апреля 1710 года на казацком совете были приняты «Пакты и Конституции законов и вольностей Войска Запорожского» — первая украинская Конституция, составленная гетманом Пилипом Орликом.

Этот документ, значительно опередивший своё время, стал одним из первых в мире примеров конституционной демократической модели. В нём уже тогда говорилось о разделении властей, ограничении полномочий гетмана, свободе вероисповедания, защите прав казачества и народа. Это был акт глубокой политической зрелости, манифест украинского права на самоопределение и собственную государственность.

Конституция Орлика — яркое доказательство того, что стремление украинцев к свободе, демократии и правовому государству имеет глубокие исторические и культурные корни.

Украину и Азербайджан объединяют общие конституционные принципы, наши страны неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга

Украина и Азербайджан: общие конституционные принципы

Сегодня Украина на поле боя защищает свою независимость, территориальную целостность, суверенитет и другие важные ценности и принципы, изложенные в нашей Конституции: права человека, свободу, демократию, верховенство права. Каждый день сопротивления российской агрессии — это день, когда украинцы доказывают, что наша Конституция — это основа государственной целостности Украины, особенно во времена, когда страна-агрессор в нарушение международного права, договоров и Устава ООН нагло и подло вписывает в свой основной закон временно оккупированные территории другого независимого и суверенного государства.

Территориальная целостность и суверенитет государства — не предмет торга, а основа современного мирового порядка.

Украину и Азербайджан объединяют общие конституционные принципы, наши страны неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Мы очень благодарны руководству и народу Азербайджана, который хорошо знает высокую цену восстановления территориальной целостности своего государства, и другим партнёрам и союзникам, которые помогают Украине и вместе с нами стоят на защите международного права и Устава ООН. Вместе мы сможем защитить общие ценности и принципы, а также достичь справедливого мира!

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