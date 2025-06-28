Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского

Сегодня, 28 июня, украинский народ по традиции отмечает День Конституции. 29 лет назад Верховная рада Украины приняла основной закон страны. Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев направил в редакцию haqqin.az публикацию, посвященную этой значимой дате. Представляем вниманию читателей haqqin.az публикацию посла без изменений и сокращений. * * *

28 июня Украина отмечает День Конституции — один из ключевых государственных праздников, символизирующий верховенство права, демократический путь, территориальную целостность и суверенитет нашего государства. В этот день в 1996 году Верховная рада приняла Основной Закон — Конституцию Украины, которая закрепила независимость, государственное устройство и определила территориальную целостность Украины, а также провозгласила высшей ценностью права и свободы человека. Конституция — это юридический фундамент государства, общественный договор, определяющий общие цели, достоинство и будущее народа. В ней заложены фундаментальные принципы, которые не могут быть предметом торгов или компромиссов.

Согласно статье 2 Конституции Украины, «территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной». Статья 1 провозглашает Украину суверенным и независимым, демократическим, социальным и правовым государством. В статье 133 закреплен административно-территориальный строй, который включает Автономную Республику Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села. Все эти территории являются частями единого и неделимого Украинского государства. Сегодняшние попытки со стороны Российской Федерации поставить под сомнение государственные границы Украины, аннексировать территории или продвигать так называемые «условия мира» на основе «территориальных уступок» не просто нелегитимны — они противоречат самой природе украинской Конституции и нормам международного права. Это красная линия, которую нельзя пересекать ни при каких обстоятельствах. Украинская Конституция не допускает никаких дискуссий о смене границ, «референдумов под дулами автоматов» или других манипуляций. Конституционная норма является безапелляционной — территория Украины едина и неприкосновенна.

315 лет украинского конституционализма: наследие Пилипа Орлика День Конституции Украины — это также повод вспомнить наши глубокие исторические корни. 5 апреля 1710 года на казацком совете были приняты «Пакты и Конституции законов и вольностей Войска Запорожского» — первая украинская Конституция, составленная гетманом Пилипом Орликом. Этот документ, значительно опередивший своё время, стал одним из первых в мире примеров конституционной демократической модели. В нём уже тогда говорилось о разделении властей, ограничении полномочий гетмана, свободе вероисповедания, защите прав казачества и народа. Это был акт глубокой политической зрелости, манифест украинского права на самоопределение и собственную государственность. Конституция Орлика — яркое доказательство того, что стремление украинцев к свободе, демократии и правовому государству имеет глубокие исторические и культурные корни.