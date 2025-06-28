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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Неофициальная встреча Путина с сыном Кадырова

20:58 1120

Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым, занимающим пост секретаря Совета безопасности Чеченской Республики и начальника отдела обеспечения безопасности.

Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По его словам, встреча прошла в Москве. Путин отметил, что, несмотря на молодой возраст, Кадыров проявил себя как ответственный и дисциплинированный руководитель, обладающий твердым характером и преданностью своему народу.

Президент также поздравил Адама с предстоящей свадьбой и пожелал ему счастья в семейной жизни.

27 июня стало известно, что несовершеннолетний Адам Кадыров собирается жениться. Торжество пройдет в доме его родителей. Невесту зовут Медни, она из того же села, что и семья Кадыровых. Другие детали не раскрываются.

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