Многотысячный протест в Белграде

На площади Славия собрались тысячи человек, протестующие требуют назначения даты досрочных выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича у парламента.

Студенты, блокирующие работу вузов уже семь месяцев, заявили, что в случае игнорирования требований после 22:00 по Баку прибегнут к гражданскому неповиновению. На площади установлена сцена, к месту митинга прибыли колонны мотоциклистов, звучат лозунги и вувузелы. Обстановка остается оживленной, но пока спокойной.

Правоохранители дежурят на прилегающих улицах, движение перекрыто. МВД Сербии готовится к возможным беспорядкам.

Президент Вучич заявил, что в Белграде возможны акты насилия, и пообещал защиту граждан. Он также призвал протестующих не омрачать праздник Видовдан, имеющий важное значение для сербской идентичности.