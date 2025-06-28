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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Многотысячный протест в Белграде

видео
21:16 721

Вечером 28 июня в Белграде стартовал масштабный оппозиционный митинг, организованный студентами.

На площади Славия собрались тысячи человек, протестующие требуют назначения даты досрочных выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича у парламента.

Студенты, блокирующие работу вузов уже семь месяцев, заявили, что в случае игнорирования требований после 22:00 по Баку прибегнут к гражданскому неповиновению. На площади установлена сцена, к месту митинга прибыли колонны мотоциклистов, звучат лозунги и вувузелы. Обстановка остается оживленной, но пока спокойной.

Правоохранители дежурят на прилегающих улицах, движение перекрыто. МВД Сербии готовится к возможным беспорядкам.

Президент Вучич заявил, что в Белграде возможны акты насилия, и пообещал защиту граждан. Он также призвал протестующих не омрачать праздник Видовдан, имеющий важное значение для сербской идентичности.

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