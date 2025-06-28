Сын Трампа может пойти в президенты

Сын президента США Дональда Трампа, Эрик, предположил, что он или другие члены семьи могли бы создать политическую династию.
Об этом Трамп-младший, ныне соисполнительный вице-президент Trump Organization, заявил в интервью Financial Times.
По словам Эрика Трампа, «половина политиков, которых он видит, не производят на него никакого впечатления… а он сам мог бы справиться с этой ролью гораздо эффективнее». «Время покажет. Но есть и другие, кроме меня», — сказал он. При этом бизнесмен признался в неуверенности, что хочет получить такой пост и подвергать «своих близких жестокости этой системы».
«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был «да», я думаю, политический путь был бы легким — в том смысле, что я смог бы это сделать. И, кстати, думаю, другие члены нашей семьи тоже смогли бы», — сказал он.
Эрику 41 год, он третий сын президента и многие годы занимается бизнесом Трампов. Он подчеркнул, что сейчас его отец не имеет отношения к делам компании, он сосредоточен на «предотвращении Третьей мировой войны». Бизнес же мог быть более успешным, а состояние Трампов — иметь больше нулей, если бы глава семьи не баллотировался в президенты, считает Трамп-младший.
У американского президента есть еще четверо детей. Это старший сын Дональд-младший, старшая дочь Иванка, младшая дочь Тиффани и самый младший сын Бэррон (от нынешней жены Мелании). Также у него 11 внуков.
Сам президент Трамп несколько раз говорил о возможном третьем сроке. По Конституции США быть президентом можно только два раза подряд.