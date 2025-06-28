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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Израиль установил новые правила игры

21:49 2190

В Ливане считают, что Израиль стремится установить полный контроль над воздушным пространством региона в рамках новой региональной стратегии.

Об этом сообщает газета «Маарив».

По данным источников, Израиль намерен получить «открытое небо» для своих самолетов, чтобы расширить радиус ударов, разрушать инфраструктуру и ликвидировать цели. Ливанский отчет отмечает, что заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца о готовности нанести Ирану удары с большей силой, чем по Ливану, в случае продолжения ядерной программы, меняет военные правила в регионе.

По данным источников, Израиль собирается относиться к Ирану так же, как сейчас к Ливану, как ранее к Сирии и так же, как к Газе.

Отмечается, что сразу после заявления Каца министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поспешил ответить, что Иран — не Ливан и атаковать его без ответа невозможно. По ливанским источникам, это четкая позиция, свидетельствующая о быстром понимании Ираном того, что пытается утвердить Израиль — сохранение военного и технологического превосходства как основы для укрепления политического влияния и фактического контроля над странами региона.

По данным ливанских источников, Израиль не ограничится прекращением огня с Ираном и намерен продолжить свою деятельность. В ливанском докладе утверждается, что Израиль расширит операции против Ирана и продолжит оказывать на него политическое давление, используя подход, аналогичный тому, что применяется в отношении Сирии — сочетание военных действий и дипломатического давления для достижения своих целей.

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