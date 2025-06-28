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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Сотрудники Госдепа устали

22:00 1208

Моральный дух сотрудников Госдепартамента США резко упал на фоне планируемых массовых сокращений и увеличившейся нагрузки, связанной с эвакуацией американцев с Ближнего Востока.

Об этом сообщает The Washington Post.

Сотрудники ведомства рассказали журналистам, что планы администрации Дональда Трампа сократить штат Госдепа вызвали раздражение и недовольство среди персонала. Дополнительное давление оказали требования работать сверхурочно для помощи гражданам США, желающим покинуть регион из-за боевых действий между Израилем и Ираном.

Госсекретарь Марко Рубио в мае уведомил Конгресс о намерении сократить численность сотрудников, работающих в США, почти на 2000 человек. Это должно помочь бороться с бюрократией и рационально распределять ресурсы. Однако реализация плана зависит от решения Верховного суда США, который рассматривает законность увольнений в федеральных ведомствах.

В ожидании вердикта сотрудников попросили работать сверхурочно, чтобы обеспечить эвакуацию граждан, оказавшихся в зоне конфликта. Несмотря на объявленное прекращение огня, многие считают призывы работать сверхурочно «оскорбительными» на фоне грядущих сокращений.

Один из руководителей Госдепа признал, что сокращения негативно влияют на моральный дух коллектива, однако ведомство воздерживается от официальных комментариев. Также сообщается, что Госдеп намерен отказаться от практики помощи уволенным сотрудникам в поиске новой работы.

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