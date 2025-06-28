Россияне запустили беспилотники по Украине

Вечером 28 июня в Киевской области сработала ПВО по российским дронам.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе действуют силы противовоздушной обороны, и призвала жителей не снимать происходящее и оставаться в укрытиях.

Мониторинговые службы зафиксировали российские беспилотники над Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областями, где прозвучал сигнал воздушной тревоги.