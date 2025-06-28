Россияне запустили беспилотники по Украине

Вечером 28 июня в Киевской области сработала ПВО по российским дронам.
Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе действуют силы противовоздушной обороны, и призвала жителей не снимать происходящее и оставаться в укрытиях.
Мониторинговые службы зафиксировали российские беспилотники над Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областями, где прозвучал сигнал воздушной тревоги.
*** 22:26
Сегодня ночью Украину может атаковать более 400 беспилотников «Шахед», сообщают украинские СМИ.
Также в сообщениях говорится о возможных ракетных ударах со стороны стратегической авиации и морских сил.
На данный момент, по данным украинской стороны, в небе страны находятся около 50 таких беспилотников.