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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Россияне запустили беспилотники по Украине

обновлено 23:22
23:22 1051

Вечером 28 июня в Киевской области сработала ПВО по российским дронам.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе действуют силы противовоздушной обороны, и призвала жителей не снимать происходящее и оставаться в укрытиях.

Мониторинговые службы зафиксировали российские беспилотники над Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областями, где прозвучал сигнал воздушной тревоги.

*** 22:26

Сегодня ночью Украину может атаковать более 400 беспилотников «Шахед», сообщают украинские СМИ.

Также в сообщениях говорится о возможных ракетных ударах со стороны стратегической авиации и морских сил.

На данный момент, по данным украинской стороны, в небе страны находятся около 50 таких беспилотников.

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