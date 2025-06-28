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Держись, Пашинян!

Азербайджан не принял вице-премьера России

громкий скандал
22:31 3633

Визит в Азербайджан заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, запланированный на конец июня, отменен. Об этом сообщает Trend.

Как стало известно агентству, причиной отмены визита стали события в Екатеринбурге, где в результате проведенной российскими правоохранительными органами операции были жестоко убиты азербайджанцы.

Как отмечают источники агентства, в сложившейся ситуации азербайджанская сторона не видит целесообразности в визите Оверчука или любого другого официального лица России в страну.

27 июня сотрудники ФСБ провели рейды в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев, десятки задержаны.

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