Главком ВСУ о жестких боях на фронте

В Донецкой области Украины продолжаются интенсивные бои сразу в нескольких секторах, в частности на новом - Добропольском направлении, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Еще один день в рабочей поездке к подразделениям, которые держат оборону в Донецкой области. Наши бойцы ежедневно отражают мощные атаки противника на Новопавловском, Покровском, Краматорском и Торецком направлениях», — отметил Сырский. Также он сообщил, что продолжаются бои на новом Добропольском направлении.

По его словам, еще на прошлой неделе вблизи населенного пункта Яблоновка россияне предприняли масштабную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Однако украинские военные остановили наступление, уничтожив большое количество личного состава и около 20 бронемашин.

«Заслушал отчеты командиров на местах — новосозданный армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые распоряжения по укреплению обороны и ее лучшей организации», — сообщил гглавком ВСУ, подчеркнув необходимость усиления украинских войск подготовленным личным составом и своевременных, правильных управленческих решений.