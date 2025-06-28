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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Трампономика в действии: некому работать

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
22:54 1079

Как известно, у Трампа, бывшего нью-йоркского девелопера, весьма своеобразные представления об экономике. У него дикое предубеждение против торгового дефицита, при этом торгуемыми величинами являются исключительно материальные товары, а услуги он вообще не принимает в расчет.

Он обещает покончить с инфляцией, но его тарифная политика инфляцию только подстегивает. Трамп сулит инвестиционный бум, но непредсказуемость его политики заставляет инвесторов снижать свою активность. Поставив правительству задачу резко сократить бюджетный дефицит, президент проталкивает «Большой и Прекрасный» закон о снижении налогов, который, по расчетам Бюджетного офиса Конгресса, за 10 лет нарастит дефицит бюджета на 3,4 триллиона.

Трамп обещает покончить с инфляцией, но его тарифная политика инфляцию только подстегивает

Подобная ситуация и с миграционной политикой, которая была основной предвыборной фишкой Дональда Трампа и остается ею. Это действительно серьезная проблема, но решить ее простым перекрытием границы невозможно. Дело в том, что экономика США и, в первую очередь, южных штатов, давно построена на существовании постоянного притока нелегальных мигрантов. Перекройте их поступление – и бизнесы начнут задыхаться.

По официальным данным Министерства сельского хозяйства, нелегальные мигранты составляют 42% рабочей силы в аграрной отрасли, в штатах Нью-Мексико и Техас эта цифра выше раза в два. Исследование Национального центра здоровья сельскохозяйственных рабочих обнаружило, что в округе Идальго, крупнейшем сельскохозяйственном регионе Техаса, где более 2400 ферм, около 80% работников - нелегалы.

The New York Times пишет, что в некоторых фермерских хозяйствах Техаса после начала охоты за нелегалами не осталось ни одного наемного работника: из опасения быть схваченными сотрудниками ICE - Иммиграционной и таможенной службы - многие не выходят на поля, а ведь сейчас самый разгар сельхозработ.

На полях некому работать. Мигранты спрятались

И американцы уже отреагировали на неумную политику властей. Последний опрос университета Куиннипиак показал, что 56% избирателей недовольны работой ICE, и лишь 39% ею удовлетворены. Процент тех, кто недоволен работой Трампа по иммиграционным вопросам, на 16% больше, чем тех, кто ею удовлетворен. В начале месяца разрыв был 11%. 64% опрошенных высказались в пользу того, чтобы у нелегальных мигрантов были возможности получения легального статуса, и только 31% выступили за их высылку.

Трамп заметно проигрывает по вопросу, который раньше приносил ему наибольшую поддержку. В середине июня он даже написал на эту тему пост в социальной сети, в котором согласился, что массовые рейды ICE наносят ущерб американским фермерам и туристической отрасли, поскольку они бьют по добросовестным и давно работающим работникам, которых невозможно заменить. Президент пообещал защитить фермеров и сосредоточить борьбу на нелегальных мигрантах с криминальным прошлым. Рейды на некоторое время приостановили, а затем возобновили снова: план по высылкам «горит». Трампономика в действии.

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