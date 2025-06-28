Трампономика в действии: некому работать

Как известно, у Трампа, бывшего нью-йоркского девелопера, весьма своеобразные представления об экономике. У него дикое предубеждение против торгового дефицита, при этом торгуемыми величинами являются исключительно материальные товары, а услуги он вообще не принимает в расчет. Он обещает покончить с инфляцией, но его тарифная политика инфляцию только подстегивает. Трамп сулит инвестиционный бум, но непредсказуемость его политики заставляет инвесторов снижать свою активность. Поставив правительству задачу резко сократить бюджетный дефицит, президент проталкивает «Большой и Прекрасный» закон о снижении налогов, который, по расчетам Бюджетного офиса Конгресса, за 10 лет нарастит дефицит бюджета на 3,4 триллиона.

Подобная ситуация и с миграционной политикой, которая была основной предвыборной фишкой Дональда Трампа и остается ею. Это действительно серьезная проблема, но решить ее простым перекрытием границы невозможно. Дело в том, что экономика США и, в первую очередь, южных штатов, давно построена на существовании постоянного притока нелегальных мигрантов. Перекройте их поступление – и бизнесы начнут задыхаться. По официальным данным Министерства сельского хозяйства, нелегальные мигранты составляют 42% рабочей силы в аграрной отрасли, в штатах Нью-Мексико и Техас эта цифра выше раза в два. Исследование Национального центра здоровья сельскохозяйственных рабочих обнаружило, что в округе Идальго, крупнейшем сельскохозяйственном регионе Техаса, где более 2400 ферм, около 80% работников - нелегалы. The New York Times пишет, что в некоторых фермерских хозяйствах Техаса после начала охоты за нелегалами не осталось ни одного наемного работника: из опасения быть схваченными сотрудниками ICE - Иммиграционной и таможенной службы - многие не выходят на поля, а ведь сейчас самый разгар сельхозработ.