ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа Хакама Мухаммеда Иссу аль-Иссу - одного из основателей и начальника штаба военного крыла радикального движения ХАМАС.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что аль-Исса был одним из последних высокопоставленных руководителей ХАМАС, оставшихся в Газе после 7 октября 2023 года. Он сыграл важную роль в подготовке и проведении атаки ХАМАС на приграничные израильские поселения в тот день.

В пресс-службе армии подчеркнули, что ЦАХАЛ продолжит решительно действовать против всех террористов, участвовавших в событиях 7 октября.