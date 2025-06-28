Израиль убил иранского ученого-атомщика вместе с 11 членами его семьи на побережье Каспия

Израиль убил еще одного иранского ученого-атомщика всего за несколько часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня в 12-дневной войне с Ираном.
Иранское государственное телевидение Press TV сообщило, что Мохаммад Реза Седики Сабер и 11 членов его семьи подверглись обстрелу израильской ракетой в своем доме в городе Астанае Ашрафие на севере страны, на побережье Каспийского моря утром 24 июня.
Среди убитых членов семьи ученого были его пожилые родители, женщины и малолетние дети. Телеканал опубликовал фотографии ученого и членов его семьи, погибших в результате израильского авиаудара.
В тот же день иранские источники сообщили, что 9 мирных жителей погибли и 33 получили ранения в результате израильского авиаудара в городе Астанае Ашрафие. Однако тогда не уточнялось, кем именно были жертвы. На фотографиях, циркулирующих в социальных сетях, видны руины двухэтажного частного дома, пострадавшего от израильских авиаударов в том же поселении.