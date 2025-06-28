Израиль убил иранского ученого-атомщика вместе с 11 членами его семьи на побережье Каспия

Израиль убил еще одного иранского ученого-атомщика всего за несколько часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня в 12-дневной войне с Ираном.

Иранское государственное телевидение Press TV сообщило, что Мохаммад Реза Седики Сабер и 11 членов его семьи подверглись обстрелу израильской ракетой в своем доме в городе Астанае Ашрафие на севере страны, на побережье Каспийского моря утром 24 июня.