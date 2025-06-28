USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе

ФОТО
Отдел спорта
23:32 424

В столице Северной Македонии Скопье завершились индивидуальные соревнования юношеского чемпионата Европы по дзюдо.

Сборная Азербайджана завоевала 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в активе Анара Гулиева (50 кг), Расула Ализаде (55 кг) и Зейда Алескерова (60 кг). Серебро у Нармин Агамирзазаде (48 кг), бронза на счету Гюльшан Гусейновой (44 кг) и Лейлы Алекперовой (48 кг).

В общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла 2-е место, уступив лишь России, но опередив такие команды, как Грузия и Франция. Всего в чемпионате Европы участвует 41 страна.

Если же учитывать только результаты ребят, то Азербайджан с тремя золотыми наградами уверенно на первой строчке. У России, Грузии, Сербии, Венгрии и Литвы по одному золоту.

Приз за 2-е место был вручен тренеру юношеской сборной Азербайджана Ниджату Шихализаде.

Завтра в Скопье пройдут смешанные командные соревнования. Сборная Азербайджана в 1/8 финала встретится с Чехией.

Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе
Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе ФОТО
23:32 425
Израиль убил иранского ученого-атомщика вместе с 11 членами его семьи на побережье Каспия
Израиль убил иранского ученого-атомщика вместе с 11 членами его семьи на побережье Каспия фото
23:12 1569
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
23:04 717
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк видео
22:56 1690
Азербайджан не принял вице-премьера России
Азербайджан не принял вице-премьера России громкий скандал
22:31 3655
Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео
Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео наша корреспонденция
13:10 4644
Главком ВСУ о жестких боях на фронте
Главком ВСУ о жестких боях на фронте
22:33 1613
Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского
Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского колонка посла
20:41 1405
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится» все еще актуально
11:50 2555
Израиль установил новые правила игры
Израиль установил новые правила игры
21:49 2200
Сын Трампа может пойти в президенты
Сын Трампа может пойти в президенты
21:31 2072

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе
Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе ФОТО
23:32 425
Израиль убил иранского ученого-атомщика вместе с 11 членами его семьи на побережье Каспия
Израиль убил иранского ученого-атомщика вместе с 11 членами его семьи на побережье Каспия фото
23:12 1569
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
23:04 717
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк видео
22:56 1690
Азербайджан не принял вице-премьера России
Азербайджан не принял вице-премьера России громкий скандал
22:31 3655
Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео
Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео наша корреспонденция
13:10 4644
Главком ВСУ о жестких боях на фронте
Главком ВСУ о жестких боях на фронте
22:33 1613
Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского
Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского колонка посла
20:41 1405
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится» все еще актуально
11:50 2555
Израиль установил новые правила игры
Израиль установил новые правила игры
21:49 2200
Сын Трампа может пойти в президенты
Сын Трампа может пойти в президенты
21:31 2072
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться