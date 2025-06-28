Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе

Сборная Азербайджана завоевала 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Золотые медали в активе Анара Гулиева (50 кг), Расула Ализаде (55 кг) и Зейда Алескерова (60 кг). Серебро у Нармин Агамирзазаде (48 кг), бронза на счету Гюльшан Гусейновой (44 кг) и Лейлы Алекперовой (48 кг).

В общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла 2-е место, уступив лишь России, но опередив такие команды, как Грузия и Франция. Всего в чемпионате Европы участвует 41 страна.

Если же учитывать только результаты ребят, то Азербайджан с тремя золотыми наградами уверенно на первой строчке. У России, Грузии, Сербии, Венгрии и Литвы по одному золоту.