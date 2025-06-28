USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Германия хочет прямой доступ к ядерному оружию

28 июня 2025, 23:53 912

Франция или Великобритания должны предоставить Германии прямой доступ к своему ядерному оружию. К таким действиям призвал председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан.

«Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами», — отметил он.

Политик заявил, что Европа должна быть способна к сдерживанию потенциального противника. По его словам, для достижения этой цели недостаточно американского ядерного оружия, размещенного на территории ФРГ. При этом депутат подчеркнул, что такое решение будет дорого стоить, однако «тот, кто хочет защиты, должен и финансировать ее».

Он также призвал европейцев обсудить создание собственного ядерного зонтика. Он также предложил механизм, при котором контроль за ядерным оружием будет переходить от одной страны ЕС к другой по случайному принципу таким образом, чтобы потенциальный противник оставался в неведении.

Спикер Сербии обвинила протестующих в призывах к войне
Спикер Сербии обвинила протестующих в призывах к войне видео; обновлено 01:41
01:41 4435
Трампономика в действии: некому работать
Трампономика в действии: некому работать наш комментарий
28 июня 2025, 22:54 2116
Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе
Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе ФОТО
28 июня 2025, 23:32 1362
Израиль убил иранского ученого-атомщика и 11 членов его семьи
Израиль убил иранского ученого-атомщика и 11 членов его семьи фото
28 июня 2025, 23:12 3667
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
28 июня 2025, 23:04 1385
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк видео
28 июня 2025, 22:56 3467
Азербайджан не принял вице-премьера России
Азербайджан не принял вице-премьера России громкий скандал
28 июня 2025, 22:31 6722
Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео
Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео наша корреспонденция
28 июня 2025, 13:10 4926
Главком ВСУ о жестких боях на фронте
Главком ВСУ о жестких боях на фронте
28 июня 2025, 22:33 2458
Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского
Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского колонка посла
28 июня 2025, 20:41 1777
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится» все еще актуально
28 июня 2025, 11:50 2705

ЭТО ВАЖНО

Спикер Сербии обвинила протестующих в призывах к войне
Спикер Сербии обвинила протестующих в призывах к войне видео; обновлено 01:41
01:41 4435
Трампономика в действии: некому работать
Трампономика в действии: некому работать наш комментарий
28 июня 2025, 22:54 2116
Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе
Азербайджанские дзюдоисты - лучшие в Европе ФОТО
28 июня 2025, 23:32 1362
Израиль убил иранского ученого-атомщика и 11 членов его семьи
Израиль убил иранского ученого-атомщика и 11 членов его семьи фото
28 июня 2025, 23:12 3667
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
28 июня 2025, 23:04 1385
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк видео
28 июня 2025, 22:56 3467
Азербайджан не принял вице-премьера России
Азербайджан не принял вице-премьера России громкий скандал
28 июня 2025, 22:31 6722
Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео
Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео наша корреспонденция
28 июня 2025, 13:10 4926
Главком ВСУ о жестких боях на фронте
Главком ВСУ о жестких боях на фронте
28 июня 2025, 22:33 2458
Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского
Посол Украины о Конституции от Гетмана до Зеленского колонка посла
28 июня 2025, 20:41 1777
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится» все еще актуально
28 июня 2025, 11:50 2705
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться