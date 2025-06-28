Германия хочет прямой доступ к ядерному оружию

«Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами», — отметил он.

Франция или Великобритания должны предоставить Германии прямой доступ к своему ядерному оружию. К таким действиям призвал председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан.

Политик заявил, что Европа должна быть способна к сдерживанию потенциального противника. По его словам, для достижения этой цели недостаточно американского ядерного оружия, размещенного на территории ФРГ. При этом депутат подчеркнул, что такое решение будет дорого стоить, однако «тот, кто хочет защиты, должен и финансировать ее».

Он также призвал европейцев обсудить создание собственного ядерного зонтика. Он также предложил механизм, при котором контроль за ядерным оружием будет переходить от одной страны ЕС к другой по случайному принципу таким образом, чтобы потенциальный противник оставался в неведении.