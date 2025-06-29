События в Екатеринбурге: азербайджанцам угрожают убийством и расчленением... За что убили?

Брат погибших в Екатеринбурге Зияддина и Гусейна Сафаровых, журналист Сейфеддин Гусейнли, в интервью Общественному ТВ рассказал, что его братьям было почти по 60 лет, и они были убиты сотрудниками российских правоохранительных органов под пытками — без всякого суда и следствия, несмотря на их невиновность. По его словам, действия российских силовиков нельзя назвать иначе, как дикостью. «Так называемые правоохранительные органы России среди ночи ворвались в дома, избивали и увозили людей, как зверей. Забрали не только моих братьев, но и многих других наших соотечественников. К сожалению, с вечера начали приходить сообщения о погибших. Некоторым азербайджанцам, доведенным до тяжелейшего состояния и подвергшимся пыткам током, медицинскую помощь оказали лишь после вмешательства азербайджанского государства», — заявил он. * * *

Сотрудники российских правоохранительных органов провели рейд и в кафе, принадлежащем семье Сафаровых в Екатеринбурге. Об этом в интервью агентству АПA рассказал еще один пострадавший в результате пыток Эльгиз Сафаров. По его словам, 27 июня российские правоохранители проявили грубое насилие в отношении как семьи Сафаровых, так и других азербайджанцев, проживающих в городе более 30 лет. «Когда в наш дом ворвались и увели отца, меня там не было. Его забрали рано утром, около пяти часов утра. А в два часа дня я поехал в кафе — узнать, все ли в порядке с работниками. И в это время в заведение ворвались люди в масках. Всех уложили лицом вниз. Охраннику ударили в глаз — теперь требуется срочная операция. Одному из сотрудников сломали челюсть. Потом начались унижения: нас избивали и угрожали расчленением и убийством», — рассказал Сафаров. Первым делом силовики уничтожили камеры видеонаблюдения в кафе и потребовали отдать карты памяти. «Кафе принадлежит моему отцу — его зовут Акиф Сафаров. Он старший из братьев Сафаровых. Сейчас отец тоже задержан, его содержат в отделении. По моей информации, других моих дядей били и пытали сильнее, прямо на глазах у отца», — добавил он. Сафаров подчеркивает, что нападавшие не предъявили никаких документов.

«Когда поняли, что я — сын владельца кафе, начали издеваться. Заставляли жарить шашлыки. А когда я готовил им еду, били меня дубинкой. Разбили посуду. Держали нас почти два с половиной часа на полу, сами в это время ели и пили, а потом еще раз избили и ушли». По словам Эльгиза Сафарова, двое его дядей погибли, остальные получили тяжелые телесные повреждения, у нескольких сломаны ребра. Он также сообщил, что его отец и дяди были задержаны по подозрению в убийстве азербайджанца в 2001 году. «Я даже не знаю, кто тогда погиб. Но теперь следователи требуют, чтобы наши родственники взяли вину на себя», — говорит Сафаров. * * *