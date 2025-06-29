События в Екатеринбурге: азербайджанцам угрожают убийством и расчленением... За что убили?

Брат погибших в Екатеринбурге Зияддина и Гусейна Сафаровых, журналист Сейфеддин Гусейнли, в интервью Общественному ТВ рассказал, что его братьям было почти по 60 лет, и они были убиты сотрудниками российских правоохранительных органов под пытками — без всякого суда и следствия, несмотря на их невиновность.
По его словам, действия российских силовиков нельзя назвать иначе, как дикостью.
«Так называемые правоохранительные органы России среди ночи ворвались в дома, избивали и увозили людей, как зверей. Забрали не только моих братьев, но и многих других наших соотечественников. К сожалению, с вечера начали приходить сообщения о погибших. Некоторым азербайджанцам, доведенным до тяжелейшего состояния и подвергшимся пыткам током, медицинскую помощь оказали лишь после вмешательства азербайджанского государства», — заявил он.
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Сотрудники российских правоохранительных органов провели рейд и в кафе, принадлежащем семье Сафаровых в Екатеринбурге.
Об этом в интервью агентству АПA рассказал еще один пострадавший в результате пыток Эльгиз Сафаров.
По его словам, 27 июня российские правоохранители проявили грубое насилие в отношении как семьи Сафаровых, так и других азербайджанцев, проживающих в городе более 30 лет.
«Когда в наш дом ворвались и увели отца, меня там не было. Его забрали рано утром, около пяти часов утра. А в два часа дня я поехал в кафе — узнать, все ли в порядке с работниками. И в это время в заведение ворвались люди в масках. Всех уложили лицом вниз. Охраннику ударили в глаз — теперь требуется срочная операция. Одному из сотрудников сломали челюсть. Потом начались унижения: нас избивали и угрожали расчленением и убийством», — рассказал Сафаров.
Первым делом силовики уничтожили камеры видеонаблюдения в кафе и потребовали отдать карты памяти.
«Кафе принадлежит моему отцу — его зовут Акиф Сафаров. Он старший из братьев Сафаровых. Сейчас отец тоже задержан, его содержат в отделении. По моей информации, других моих дядей били и пытали сильнее, прямо на глазах у отца», — добавил он.
Сафаров подчеркивает, что нападавшие не предъявили никаких документов.
«Когда поняли, что я — сын владельца кафе, начали издеваться. Заставляли жарить шашлыки. А когда я готовил им еду, били меня дубинкой. Разбили посуду. Держали нас почти два с половиной часа на полу, сами в это время ели и пили, а потом еще раз избили и ушли».
По словам Эльгиза Сафарова, двое его дядей погибли, остальные получили тяжелые телесные повреждения, у нескольких сломаны ребра.
Он также сообщил, что его отец и дяди были задержаны по подозрению в убийстве азербайджанца в 2001 году.
«Я даже не знаю, кто тогда погиб. Но теперь следователи требуют, чтобы наши родственники взяли вину на себя», — говорит Сафаров.
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В Екатеринбурге в результате спецоперации Федеральной службы безопасности России подвергся жестоким пыткам житель города, этнический азербайджанец Вюгар Сафаров.
Сафаров рассказал о вторжении спецслужб в его квартиру: «Мы спали дома. В пять утра раздался стук в дверь. Они были в масках. Я увидел, как дверь взломали ломом. Моей матери дали пощечину и отбросили в сторону. Затем бросились на меня, моего брата и отца — начали жестоко избивать. Нас били электрошокером, дубинками и монтировками. Ломали на наших спинах мебель. Издевательства продолжались около часа. Потом нас заковали в наручники и повезли в отделение на улице Фрунзе, 74», — рассказал Сафаров.
По его словам, по дороге их продолжали избивать: «Нас пытали электрическим током, били электрошокером, дубинками, ремнями. Обращались хуже, чем с животными».
Вюгар подчеркнул, что его и брата Мухаммеда держали в одной комнате, а отца, Мазахира Сафарова, - отдельно. «Я слышал, как он кричал от боли. Он умолял не трогать его, говорил, что у него больное сердце, установлен стент. Но вместо помощи они продолжали пытки, издевались, измывались, к ушам, пальцам, груди подсоединяли ток», — говорит Вугар.
По его словам, их удерживали и били до позднего вечера: «Аяза Сафарова и Акифа Сафарова тоже избивали и подвергали токовым ударам. В какой-то момент я услышал, как кто-то сказал, что есть погибшие».