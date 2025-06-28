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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Российского экс-сенатора депортируют из Армении

28 июня 2025, 23:57 1413

Бывшего депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации Франца Клинцевича во время частного визита в Ереван в аэропорту развернули обратно в Россию. Об этом экс-сенатор сообщил российским СМИ.

«Пограничники мне сказали, что я не въездной....В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил», — сказал Клинцевич РБК, при этом отметив, что поведение пограничников было «корректным».

По словам Клинцевича, который также является главой Союза ветеранов Афганистана, он прилетел в Ереван, чтобы встретиться с людьми, которые помогли ему поставить памятник ветеранам Афганистана. Никаких официальных визитов в эту поездку он не планировал, добавил бывший сенатор.

В июне 2025 года Клинцевич высказался о попытке задержания российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, предположив, что власти Армении якобы видят в таких людях угрозу и что это связано с внутриполитической борьбой.

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