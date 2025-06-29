Украина готовится к выборам

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

Верховная рада разрабатывает специальный закон для первых выборов после окончания войны.

По его словам, будущие выборы потребуют новых правил с учетом участия военных, внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также возможных угроз безопасности, включая воздушные тревоги. Законодатели рассматривают разные варианты: от единовременного проведения президентских, парламентских и местных выборов до их поэтапного разделения.

Стефанчук подчеркнул, что цель закона — обеспечить реализацию избирательных прав в условиях новых послевоенных реалий и найти законодательный компромисс.