Взрывы на юге Тегерана

В ночь на 29 июня в районе Насимшехра, к югу от Тегерана, были слышны сильные взрывы.
По предварительным данным, в регионе работает система ПВО. Подробности пока не известны.
June 28, 2025
В ночь на 29 июня в районе Насимшехра, к югу от Тегерана, были слышны сильные взрывы.
По предварительным данным, в регионе работает система ПВО. Подробности пока не известны.
June 28, 2025
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