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Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Взрывы на юге Тегерана

видео
01:59 1028

В ночь на 29 июня в районе Насимшехра, к югу от Тегерана, были слышны сильные взрывы.

По предварительным данным, в регионе работает система ПВО. Подробности пока не известны.

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Израиль убил иранского ученого-атомщика и 11 членов его семьи
Израиль убил иранского ученого-атомщика и 11 членов его семьи фото
28 июня 2025, 23:12 4482
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал одного из основателей ХАМАС
28 июня 2025, 23:04 1640
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк
Спустя три дня нашли тело мужчины, упавшего в канализационный люк видео
28 июня 2025, 22:56 4211
Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео
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28 июня 2025, 13:10 5068
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