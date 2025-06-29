Всюду стрельба, протесты, борьба

Киев (Украина). Взрыв в ночном небе, в момент, когда украинские военные открыли огонь по российским беспилотникам
Газа (Палестина). В субботу израильские удары убили по меньшей мере 72 человека по всей Газе
Белград (Сербия). Студенты вышли на протесты с требованием досрочных парламентских выборов
Бангкок (Таиланд). Антиправительственный протест с требованием отставки премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават
Суданские беженцы в Чаде
Мехико (Мексика). Акция протеста против запрета петушиных боев
Москва (Россия). Катание на тазах - непременная традиция праздника защиты диплома в МГТУ имени Баумана