Что по Ирану? Трамп утром говорит одно, вечером - другое

В четверг телеканал CNN сообщил, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность предоставить Ирану в рамках инициативы по развитию мирной ядерной программы доступ к средствам в размере до 30 миллиардов долларов. Цель этого предложения - вернуть Тегеран за стол переговоров. В обмен Иран должен отказаться от обогащения урана. По утверждению американской стороны, это условие обсуждению не подлежит. На протяжении последних двух недель Соединённые Штаты вели переговоры с рядом государств Ближнего Востока, обсуждая возможные инвестиции в иранскую ядерную программу. Предполагается, что финансирование будет обеспечено не самими США, а арабскими странами. Представитель администрации Белого дома сообщил CNN, что США готовы возглавить эти переговоры, но не намерены финансировать реализацию проекта. Помимо этого, администрацией Белого дома Ирану были представлены дополнительные предложения. В частности, рассматривается возможность частичного снятия с ИРИ санкций, а также разблокирование шести миллиардов долларов иранских активов, хранящихся на зарубежных счетах.

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил, что Тегеран продолжит обогащение урана в мирных целях, поскольку это право закреплено за его страной в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. «Мы являемся добросовестным участником договора и на его основе обогащаем уран для нужд нашей страны, - подчеркнул Тахт-Раванчи. - Никто не вправе диктовать нам, как поступать, если мы соблюдаем свои обязательства». На фоне этих заявлений Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке, выразил надежду, что после недавнего обострения конфликта, включая обмен ударами между Ираном и Израилем, а также авиаудары США по иранским ядерным объектам, Тегеран согласится на условия Вашингтона. 27 июня Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, что «определённо» готов возобновить удары по Ирану, если Исламская Республика продолжит свою ядерную программу. В ответ на вопрос о возможности новых бомбардировок в случае, если разведка США сочтёт уровень обогащения урана в Иране угрожающим, Трамп заявил, обращаясь к Верховному лидеру ИРИ Али Хаменеи:

«Вы потерпели поражение. Вы человек веры, уважаемый в своей стране. Но скажите правду: вы проиграли. Израиль, правда, тоже понёс потери, обе стороны приняли удар. И теперь наступил подходящий момент для прекращения войны». Афшар Сулеймани, бывший посол Ирана в Азербайджане, в комментарии для haqqin.az назвал политику Трампа, «непоследовательной» и «противоречивой». «Сегодня он говорит одно, завтра — другое. Во время переговоров в Омане он [Трамп] дал зелёный свет ударам Израиля, а затем сам инициировал атаку на Иран, - отметил дипломат. - Поведение Трампа нельзя предсказать: он может предложить инвестиции, а потом отказаться от них. Мы уже видели, как он обещал за сутки остановить войну в Украине, как говорил о присоединении Гренландии к США и переселении двух миллионов жителей Газы». По мнению Сулеймани, пока Иран не дал согласие на возобновление переговоров с США, вести диалог не представляется возможным. «Как можно говорить о переговорах, если в результате американских ударов погибли сотни людей, тысячи были ранены, разрушены ядерные объекты и другие здания?», - воскликнул Сулеймани.