Си Цзиньпин и Пезешкиан бойкотируют Россию

Как-то внезапно во всех объединениях, созданных в противовес Западу, начались кризисные явления - и их перспективы выйти из этой ситуации пока не просматриваются. Эта неделя принесла ряд сюрпризов. Вначале Си Цзиньпин отказался приезжать в Бразилию на саммит БРИКС, затем Индия отказалась подписывать итоговый документ ШОС – и вишенкой на торте отказ иранского президента посетить саммит ЕАЭС. Впрочем, действительно ли речь идет о чем-то неожиданном? Неожиданность, на мой взгляд, здесь заключается лишь в том, что эти события произошли почти одновременно, как говорится – «кучно пошли». В действительности же этого ждали давно, вопрос заключался лишь в том, когда эти «трещины на зеркале» начнут стремительно расползаться.

БРИКС как химера То, что эти трещины неизбежно появятся, было заложено в эти структуры изначально. И даже не говорю про БРИКС, самое странное объединение, возникшее из идеи одного экономиста о системной модели для группы стран, примерно схожих на коротком историческом отрезке тогда, в начале 2000-х. А потом подхваченная некоторыми политиками, вообразившими, что эта «игра ума» может послужить основой для создания некоего альтернативного Западу «центра силы». Ну ведь бред же полный, что было очевидно с самого начала – но сколько на это было потрачено административного и политического ресурса, сколь блистательны были тусовки, этой химере посвященные, сколько диссертаций и статей были написаны по этой теме. Что примечательно, сама эта идея не встречала особых препятствий на Западе, поскольку тамошние серьезные политики изначально понимали ее бредовость и соответствующе к ней относились: весь пар уходит в свисток, хотите – свистите, серьезных людей это не касается. Они даже не отговаривали и не предостерегали другие страны от вступления в этот «виртуальный клуб». И правильно делали, надо сказать. Как только количество его членов увеличилось – он от собственной организационной немощи рухнул сам, перестав быть интересным даже своему основному спонсору – Пекину.

ШОС: пусть пока будет, может где и пригодится ШОС как интеграционное объединение имел под собой более прочную основу, но с нюансом – он создавался как политический зонтик для китайской инициативы «Пояс и Путь». В этом была его сила – и слабость одновременно. А прием туда Индии, главным лоббистом которой была Россия, заложил под него бомбу. Это уже закономерность: если в одном объединении состоят Китай и Индия – это объединение заранее нежизнеспособно. Правило, не знающее исключений, железобетонное. К тому же сыграл свою роль еще один нюанс – ШОС Пекином изначально рассматривался как организация, нацеленная на решение исключительно экономических задач. Всякая политическая повестка в нем не предусматривалась. И Китаю, будем откровенны, была совершенно не нужна. И как только Россия попыталась политизировать эту повестку и привычно затянула мантру об антизападной направленности ШОС – интерес к этой организации со стороны других участников начал спадать. Плюс к этому – Китай взял от ШОС практически все, что ему было нужно: завязал на этой площадке нужные ему связи, заключил выгодные двусторонние соглашения с элитами государств-членов ШОС и отработал механизмы взаимодействия с ними для реализации тех или иных проектов. По сути, вычерпал до донышка ее экономические возможности – а о политических возможностях речь изначально и не шла. И то, что она существовала в головах некоторых государств-членов, то это их проблемы, Китаю это не нужно.

ШОС возникла тогда, когда у Китая еще было мало опыта в проведении политики на международной арене, когда Пекин был еще сравнительно наивен и не накопил опыта продвижения своих интересов. Сейчас он избавился от «детских болезней левизны», знает где и в какую цель зайти, а потому и ШОС ему не очень-то нужна. Он не собирается от нее отказываться, мало ли что в «хозяйстве» пригодится – но уже не намерен тратить столько же усилий на поддержании жизнеспособности ШОС, сколько раньше. ЕАЭС катится по инерции При всем моем скептическом отношении к интеграционным объединениям на постсоветском пространстве, было бы неправильно сказать, что идея ЕАЭС в изначально не несла в себе весьма здравого зерна. Создать общий рынок на территории бывшего СССР, среди стран, сохранивших достаточно дружелюбные отношения, облегчить производственную кооперацию между ними, выработать общие подходы в сфере таможенного контроля и торговли, перемещения рабочей силы – цели, заслуживающие всяческого уважения, пусть размеры экономик участников ЕАЭС, мягко скажем так, незначительны в общемировом контексте.