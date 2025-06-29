С Китаем случился «внезапный» Трамп

Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение, которое облегчит американским фирмам получение магнитов и редкоземельных минералов из Китая, которые имеют решающее значение для производства микрочипов, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент. Сейчас, наверное, уже мало кто вспомнит с чего начинался первый срок Трампа. С резких выпадов против Китая, причем ровно теми же словами и угрозами, с которых он начал свой второй срок. И Китай обманывает американцев, и ведет нечестную игру в торговле, и что он Трамп защитит Америку от недобросовестных китайских бизнесменов, заставив платить их повышенные пошлины.

Чем все закончилось? Встречей Трампа и Си Цзиньпина, после которой все претензии американского президента из публичной сферы исчезли. И если Вашингтон с Пекином «не разлей друзьями» так и не стали, то бизнес между двумя странами пошел как ни в чем не бывало. Обе стороны где-то «подвинулись», где-то сделали вид, что ничего и не было – но в целом все вернулось в нормальное рабочее русло. Из чего Пекин сделал для себя важный вывод: никогда не стоит делать далеко идущих выводов из того, что Трамп громко говорит – нужно обращать внимание на то, что он делает, причем – в продолжении какого-то времени. Поэтому, когда он вернулся второй раз в Белый дом и вновь начал нападки на торговую политику и бизнес Китая – в Пекине предпочли не ввязываться в перепалку, а просто выждать время. Чем яростнее были нападки Трампа – тем сдержаннее комментировал их официальный Пекин. И не только с официальных трибун, но и со страниц полуофициальных экспертных изданий.

Китайцы просто выжидали пока Трамп перебесится, выплеснет свои эмоции и полностью отработает для публики свой имидж «грозного папочки». Тогда наступит время для следующей его роли – «папочки справедливого и прагматичного». Тем более китайцы и в этот раз могли позволить себе не торопиться, поскольку во второй срок Трампа уже наработали себе более сильные переговорные позиции, став фактически монополистами в переработке и торговле редкоземельными металлами. Они и сыграли ключевую роль, что администрация Трампа резко сбавила свою воинственность. «Частью соглашения было снижение тарифов и начало поставок редкоземельных металлов в США», — сказал Бессент. Взамен Белый дом согласился возобновить продажи в Китай важных технологий, таких как компоненты, используемые для реактивных двигателей и полупроводников. Власти США также согласились прекратить попытки аннулировать студенческие визы китайских граждан в кампусах колледжей США. За кем остался первый раунд американо-китайской торговой войны, развязанной Трампом? Я бы не стал торопится с выводами, говоря, что победил Вашингтон или Пекин. Поскольку это соглашение не окончательное, а, если так можно выразиться, «пристрелочное».