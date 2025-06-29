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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

С Китаем случился «внезапный» Трамп

наша аналитика
Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
03:38 165

Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение, которое облегчит американским фирмам получение магнитов и редкоземельных минералов из Китая, которые имеют решающее значение для производства микрочипов, заявил в пятницу министр финансов США Скотт Бессент.

Сейчас, наверное, уже мало кто вспомнит с чего начинался первый срок Трампа. С резких выпадов против Китая, причем ровно теми же словами и угрозами, с которых он начал свой второй срок. И Китай обманывает американцев, и ведет нечестную игру в торговле, и что он Трамп защитит Америку от недобросовестных китайских бизнесменов, заставив платить их повышенные пошлины.

Китайцы просто выжидали пока Трамп перебесится, выплеснет свои эмоции и полностью отработает для публики свой имидж «грозного папочки»

Чем все закончилось? Встречей Трампа и Си Цзиньпина, после которой все претензии американского президента из публичной сферы исчезли. И если Вашингтон с Пекином «не разлей друзьями» так и не стали, то бизнес между двумя странами пошел как ни в чем не бывало. Обе стороны где-то «подвинулись», где-то сделали вид, что ничего и не было – но в целом все вернулось в нормальное рабочее русло.

Из чего Пекин сделал для себя важный вывод: никогда не стоит делать далеко идущих выводов из того, что Трамп громко говорит – нужно обращать внимание на то, что он делает, причем – в продолжении какого-то времени.

Поэтому, когда он вернулся второй раз в Белый дом и вновь начал нападки на торговую политику и бизнес Китая – в Пекине предпочли не ввязываться в перепалку, а просто выждать время. Чем яростнее были нападки Трампа – тем сдержаннее комментировал их официальный Пекин. И не только с официальных трибун, но и со страниц полуофициальных экспертных изданий.

«Частью соглашения было снижение тарифов и начало поставок редкоземельных металлов в США», — сказал Бессент. Взамен Белый дом согласился возобновить продажи в Китай важных технологий, таких как компоненты, используемые для реактивных двигателей и полупроводников

Китайцы просто выжидали пока Трамп перебесится, выплеснет свои эмоции и полностью отработает для публики свой имидж «грозного папочки». Тогда наступит время для следующей его роли – «папочки справедливого и прагматичного». Тем более китайцы и в этот раз могли позволить себе не торопиться, поскольку во второй срок Трампа уже наработали себе более сильные переговорные позиции, став фактически монополистами в переработке и торговле редкоземельными металлами.

Они и сыграли ключевую роль, что администрация Трампа резко сбавила свою воинственность. «Частью соглашения было снижение тарифов и начало поставок редкоземельных металлов в США», — сказал Бессент. Взамен Белый дом согласился возобновить продажи в Китай важных технологий, таких как компоненты, используемые для реактивных двигателей и полупроводников. Власти США также согласились прекратить попытки аннулировать студенческие визы китайских граждан в кампусах колледжей США.

За кем остался первый раунд американо-китайской торговой войны, развязанной Трампом? Я бы не стал торопится с выводами, говоря, что победил Вашингтон или Пекин. Поскольку это соглашение не окончательное, а, если так можно выразиться, «пристрелочное».

Бессент заявил о сделке с Китаем... Однако!.. Силы сторон в этой торговой войне практически равны, а это означает, что нас, наблюдающих за ней, ждет немало драматических поворотов

Иными словами – нет никаких гарантий, что в любой момент оно не будет отменено по решению одной из сторон. Пекин может отменить его в результате «недружественных действий США», например – в случае продажи американского оружия Тайваню или чего-то подобного. Вашингтон – тут вообще трудно гадать о причинах возможной отмены, учитывая, так скажем, повышенную непредсказуемость Трампа.

Так что, внезапная американо-китайская сделка — это совсем не конец какого-то этапа торговой войны, а просто некая пауза, в ходе которой стороны будут внимательно прощупывать друг друга. Официально – в целях найти новые точки взаимовыгодного соприкосновения. В реальности же – и Вашингтон, и Пекин будут искать позиции, где они смогли бы подвинуть друг друга для получения односторонних преимуществ.

И этот процесс может длиться достаточно долго и драматично, сменяя периоды пессимизма периодами оптимизма, затишья – на новые вспышки конфронтации. Силы сторон в этой торговой войне практически равны, а это означает, что нас, наблюдающих за ней, ждет немало драматических поворотов.

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