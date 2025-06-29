537 дронов и ракет: рекордный воздушный удар России по Украине

В ночь на 29 июня Россия атаковала Украину 537 средствами воздушного нападения, сообщили Воздушные силы ВСУ. В частности, 477 ударные беспилотники типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов были запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и аннексированного Крыма. Кроме того, РФ запустила 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области. 7 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» из Воронежской области РФ и аннексированного Крыма. Из Саратовской, Курской, Брянской областей РФ запустила 41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К. Еще 5 крылатых ракет «Калибр» россияне запустили из акватории Черного моря и три зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области. По данным ВСУ на 08:30 по киевскому времени (09:30 по бакинскому), «обезврежено 475 средств воздушного нападения», «249 сбиты огневыми средствами», а еще 226 – «локационно потеряны» (такую формулировку украинские военные употребляют, когда цели исчезают с экранов радаров без последствий на земле). Значительная часть российских ракет и дронов была направлена против западных областей Украины, сообщается о разрушениях в Львовской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Запорожской областях.

* * * 09:25 В ночь на 29 июня Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами, большое их количество было направлено на западные регионы Украины. В частности, от ударов россиян впервые за долгое время пострадала Львовская область, пишет УНИАН. По словам председателя Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого, целью удара стала критическая инфраструктура области. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В Кременчугском районе Полтавской области атаковано одно из предприятий, сообщил глава ОВА Владимир Когут. По его словам, на месте прилета возник пожар, спасатели работают над ликвидацией последствий. Данных о пострадавших пока нет. В телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что ракетный удар пришелся по предприятию в Запорожье, в результате повреждено рабочее помещение. «16-летняя девушка ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район», - сообщил Федоров. Также стало известно, что в результате массированного удара есть повреждения гражданской инфраструктуры в Черкасской области, соощил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Удар пришелся на город Смела, сообщил он. По предварительным данным, повреждены три девятиэтажных жилых дома. Также существенные повреждения получил местный колледж, сообщил Табурец, добавив, что точный масштаб нанесенного ущерба пока не установлен. По данным местных властей, пострадали шесть человек, в том числе ребенок.