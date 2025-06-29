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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Зеленый свет «большому, красивому» плану Трампа

09:41 1794

Сенат США одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill). Об этом пишет NBC.

За законопроект проголосовал 51 человек, против — 49, в том числе два республиканца — сенаторы Том Тиллис и Рэнд Пол.

В мае документ был принят Палатой представителей — тоже с минимальным перевесом голосов. Тогда 215 человек проголосовали за, 214 — против.

«Единый, большой, красивый» — масштабный бюджетно-налоговый законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом в 2025 году. Он направлен на реализацию его ключевых предвыборных обещаний и уже вызвал широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. Законопроект продлит налоговые льготы, которые Трамп подписал в 2017 году, отменит налоги на чаевые и сверхурочную работу, увеличит налоговые вычеты для семей. Однако документ предусматривает сокращение финансирования социальных программ, таких как Medicaid и SNAP, увеличение бюджета для реализации программ по обеспечению иммиграционного контроля и военных расходов, а также потолка госдолга до $4 трлн.

В Белом доме заявили, что документ разработан «для поддержки костяка» американской нации — семей, фермеров, создателей рабочих мест и правоохранительных органов.

В США законопроект вызвал резкую критику, в частности, со стороны бизнесмена Илона Маска. Он написал в соцсети Х, что из-за плана Трампа США могут оказаться в долговом рабстве и что принятие этого пакета нанесет большой вред экономике США. Предложенные изменения он назвал «абсурдными», «разрушительными» и «полностью безумными». По словам миллиардера, принятие этого документа «уничтожит миллионы рабочих мест в США и нанесет огромный стратегический ущерб стране», а также будет способствовать развитию «отраслей прошлого», при этом вредя перспективным инновационным направлениям.

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