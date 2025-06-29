Глава МАГАТЭ: У Ирана не все потеряно

Гросси указал, что нельзя утверждать, что в Иране «все исчезло и больше ничего нет» после ударов США и Израиля по ядерным объектам республики. По его словам, был нанесен «не полный ущерб», хотя и серьезный.

«Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — отметил он.

По мнению главы МАГАТЭ, Гросси полагает, что Тегеран мог сохранить часть имевшегося в Иране обогащенного урана, несмотря на удары США и Израиля по ядерным объектам исламской республики. «Мы не знаем, где может быть этот материал», — отметил он, говоря о 400 кг обогащенного до 60% урана, которые, предположительно, имелись у Тегерана. «Часть могла быть уничтожена при ударах, но часть могли переместить. В какой-то момент нужно это уточнить», — добавил гендиректор МАГАТЭ.

В интервью Гросси также сказал, что специалисты МАГАТЭ не видели признаков, которые бы указывали на то, что ядерная программа Ирана была направлена на создание ядерного оружия, однако полной информации о ней не было. «Я могу вас заверить в том, что были многие, кто говорил: «В вашем отчете вы должны сказать, что у них [у Ирана] есть ядерное оружие или они очень близки к тому, чтобы получить ядерное оружие». А мы этого не делали, — добавил он. — Мы просто не делали этого, поскольку мы не видели этого». Как заявил Гросси, инспекторы агентства «находили частицы урана в некоторых местах в Иране, которые не являлись обычными заявленными объектами»: «И мы в течение многих лет спрашивали, почему мы находили эти частицы урана в тех или иных местах? И мы просто не получали заслуживающих доверия ответов».

22 июня США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Американский президент Дональд Трамп заявил, что все главные иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. Однако, по словам гендиректора МАГАТЭ, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане «были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана». По его словам, эти мощности «в значительной степени разрушены», но «что-то сохранилось».