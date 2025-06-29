Закрытый суд над азербайджанцами в Екатеринбурге: подробности

Ленинский суд Екатеринбурга избрал в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде ареста, его отправили в СИЗО на 22 дня, передает АПА. Также сегодня будут избраны меры пресечения в отношении Акифа Мохбалы оглу Сафарова, Аяза Мохбалы оглу Сафарова, Мазахира Мохбалы оглу Сафарова и Бакира Мехти оглу Сафарова. Братьев Вюгара и Мухаммеда Сафаровых освободили сразу после массовых задержаний. Кямал Сафаров находится в реанимации. Несмотря на госпитализацию, Ахлиман Гянджиев также предстанет перед судом: врачи разрешили ему присутствовать на слушаниях. Другой обвиняемый, Азиз Абасов, находится в больнице №36. В судебном процессе принимает участие исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев, а также председатель азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский.

* * * 10:59 Сторона обвинения требует избрать в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде ареста, сообщает АПА. Адвокат просил отпустить его подзащитного под домашний арест. Мазахир Сафаров сообщил своему адвокату, что его признание было получено с применением силы, его семье угрожали. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона обвинения. Представителей СМИ вывели из зала. Вопрос об избрании в отношении каждого из задержанных азербайджанцев меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривается отдельно.

* * * 10:23 В Ленинский суд Екатеринбурга в воскресенье, 29 июня, доставили азербайджанцев, задержанных российскими правоохранительными органами. «Фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство совершенных на территории города Екатеринбурга», — утверждают в региональном следственном комитете.