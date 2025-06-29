USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Закрытый суд над азербайджанцами в Екатеринбурге: подробности

обновлено 11:40
11:40 3998

Ленинский суд Екатеринбурга избрал в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде ареста, его отправили в СИЗО на 22 дня, передает АПА.

Также сегодня будут избраны меры пресечения в отношении Акифа Мохбалы оглу Сафарова, Аяза Мохбалы оглу Сафарова, Мазахира Мохбалы оглу Сафарова и Бакира Мехти оглу Сафарова.

Братьев Вюгара и Мухаммеда Сафаровых освободили сразу после массовых задержаний. Кямал Сафаров находится в реанимации. Несмотря на госпитализацию, Ахлиман Гянджиев также предстанет перед судом: врачи разрешили ему присутствовать на слушаниях. Другой обвиняемый, Азиз Абасов, находится в больнице №36.

В судебном процессе принимает участие исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев, а также председатель азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский.

* * * 10:59

Сторона обвинения требует избрать в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде ареста, сообщает АПА.

Адвокат просил отпустить его подзащитного под домашний арест. Мазахир Сафаров сообщил своему адвокату, что его признание было получено с применением силы, его семье угрожали.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона обвинения. Представителей СМИ вывели из зала.

Вопрос об избрании в отношении каждого из задержанных азербайджанцев меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривается отдельно.

* * * 10:23

В Ленинский суд Екатеринбурга в воскресенье, 29 июня, доставили азербайджанцев, задержанных российскими правоохранительными органами.

«Фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство совершенных на территории города Екатеринбурга», — утверждают в региональном следственном комитете.

Суд рассматривает вопрос об избрании в отношении азербайджанцев меры пресечения в виде ареста.

27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, которые сопровождались избиениями, пытками. В отдел полиции были доставлены свыше 50 человек. По словам брата погибших во время рейда российских силовиков в Екатеринбурге Зияддина и Гусейна Сафаровых, журналиста Сейфеддина Гусейнли, его братья были убиты сотрудниками российских правоохранительных органов под пытками — без всякого суда и следствия. Он заявил, что «некоторым азербайджанцам, доведенным до тяжелейшего состояния, медицинскую помощь оказали лишь после вмешательства азербайджанского государства». Один из подвергшихся пыткам Вюгар Сафаров рассказал о вторжении спецслужб в его квартиру, как их «били электрошокером, дубинками и монтировками».

Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков
10:46 2088
Зеленский: Путин давно решил...
Зеленский: Путин давно решил...
11:56 868
Закрытый суд над азербайджанцами в Екатеринбурге: подробности
Закрытый суд над азербайджанцами в Екатеринбурге: подробности обновлено 11:40
11:40 3999
С Китаем случился «внезапный» Трамп
С Китаем случился «внезапный» Трамп наша аналитика
03:38 6372
Трампономика в действии: некому работать
Трампономика в действии: некому работать наш комментарий
28 июня 2025, 22:54 4452
537 дронов и ракет: рекордный воздушный удар России по Украине
537 дронов и ракет: рекордный воздушный удар России по Украине обновлено 10:50
10:50 2599
Глава МАГАТЭ: У Ирана не все потеряно
Глава МАГАТЭ: У Ирана не все потеряно
09:59 1307
Зеленый свет «большому, красивому» плану Трампа
Зеленый свет «большому, красивому» плану Трампа
09:41 1796
Си Цзиньпин и Пезешкиан бойкотируют Россию
Си Цзиньпин и Пезешкиан бойкотируют Россию наша аналитика
02:53 9502
Азербайджан не принял вице-премьера России
Азербайджан не принял вице-премьера России громкий скандал
28 июня 2025, 22:31 14745
Что по Ирану? Трамп утром говорит одно, вечером - другое
Что по Ирану? Трамп утром говорит одно, вечером - другое экс-посол Ирана Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
02:37 3752

ЭТО ВАЖНО

Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков
10:46 2088
Зеленский: Путин давно решил...
Зеленский: Путин давно решил...
11:56 868
Закрытый суд над азербайджанцами в Екатеринбурге: подробности
Закрытый суд над азербайджанцами в Екатеринбурге: подробности обновлено 11:40
11:40 3999
С Китаем случился «внезапный» Трамп
С Китаем случился «внезапный» Трамп наша аналитика
03:38 6372
Трампономика в действии: некому работать
Трампономика в действии: некому работать наш комментарий
28 июня 2025, 22:54 4452
537 дронов и ракет: рекордный воздушный удар России по Украине
537 дронов и ракет: рекордный воздушный удар России по Украине обновлено 10:50
10:50 2599
Глава МАГАТЭ: У Ирана не все потеряно
Глава МАГАТЭ: У Ирана не все потеряно
09:59 1307
Зеленый свет «большому, красивому» плану Трампа
Зеленый свет «большому, красивому» плану Трампа
09:41 1796
Си Цзиньпин и Пезешкиан бойкотируют Россию
Си Цзиньпин и Пезешкиан бойкотируют Россию наша аналитика
02:53 9502
Азербайджан не принял вице-премьера России
Азербайджан не принял вице-премьера России громкий скандал
28 июня 2025, 22:31 14745
Что по Ирану? Трамп утром говорит одно, вечером - другое
Что по Ирану? Трамп утром говорит одно, вечером - другое экс-посол Ирана Афшар Сулеймани комментирует для haqqin.az
02:37 3752
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться