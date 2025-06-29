Закрытый суд над азербайджанцами в Екатеринбурге: подробности

Ленинский суд Екатеринбурга избрал в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде ареста, его отправили в СИЗО на 22 дня, передает АПА.
Также сегодня будут избраны меры пресечения в отношении Акифа Мохбалы оглу Сафарова, Аяза Мохбалы оглу Сафарова, Мазахира Мохбалы оглу Сафарова и Бакира Мехти оглу Сафарова.
Братьев Вюгара и Мухаммеда Сафаровых освободили сразу после массовых задержаний. Кямал Сафаров находится в реанимации. Несмотря на госпитализацию, Ахлиман Гянджиев также предстанет перед судом: врачи разрешили ему присутствовать на слушаниях. Другой обвиняемый, Азиз Абасов, находится в больнице №36.
В судебном процессе принимает участие исполняющий обязанности генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев, а также председатель азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский.
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Сторона обвинения требует избрать в отношении Мазахира Сафарова меру пресечения в виде ареста, сообщает АПА.
Адвокат просил отпустить его подзащитного под домашний арест. Мазахир Сафаров сообщил своему адвокату, что его признание было получено с применением силы, его семье угрожали.
Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона обвинения. Представителей СМИ вывели из зала.
Вопрос об избрании в отношении каждого из задержанных азербайджанцев меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривается отдельно.
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В Ленинский суд Екатеринбурга в воскресенье, 29 июня, доставили азербайджанцев, задержанных российскими правоохранительными органами.
«Фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство совершенных на территории города Екатеринбурга», — утверждают в региональном следственном комитете.
Суд рассматривает вопрос об избрании в отношении азербайджанцев меры пресечения в виде ареста.
27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, которые сопровождались избиениями, пытками. В отдел полиции были доставлены свыше 50 человек. По словам брата погибших во время рейда российских силовиков в Екатеринбурге Зияддина и Гусейна Сафаровых, журналиста Сейфеддина Гусейнли, его братья были убиты сотрудниками российских правоохранительных органов под пытками — без всякого суда и следствия. Он заявил, что «некоторым азербайджанцам, доведенным до тяжелейшего состояния, медицинскую помощь оказали лишь после вмешательства азербайджанского государства». Один из подвергшихся пыткам Вюгар Сафаров рассказал о вторжении спецслужб в его квартиру, как их «били электрошокером, дубинками и монтировками».