Погиб украинский летчик F-16: он отбивал российскую атаку

При отражении российской атаки потерпел крушение истребитель F-16, пилот погиб, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, во время массированной ночной атаки погиб подполковник Максим Устименко, пилотировавший самолет F-16. «Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

Летчик смог отвести истребитель от населенного пункта, но не успел катапультироваться, говорится в заявлении.