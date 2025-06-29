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Погиб украинский летчик F-16: он отбивал российскую атаку

10:35 1894

При отражении российской атаки потерпел крушение истребитель F-16, пилот погиб, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, во время массированной ночной атаки погиб подполковник Максим Устименко, пилотировавший самолет F-16. «Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту», — сообщили Воздушные силы ВСУ.

Летчик смог отвести истребитель от населенного пункта, но не успел катапультироваться, говорится в заявлении.

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