Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра

На фоне торжественных заявлений в Израиле и США о победе над Ираном, в западных аналитических кругах и СМИ все громче звучат голоса сомневающихся: а была ли это победа? Или все-таки операция «Восстающий лев» не достигла ключевых целей, то есть не привела к окончательной капитуляции Ирана и устранению ядерной угрозы? Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн признал: Соединенные Штаты не применяли противобункерные авиабомбы по ядерному объекту в Исфахане, поскольку тот находится на глубине, которую не способны поразить даже сверхтяжелые 14-тонные GBU-57. Выпущенные же по объекту крылатые ракеты нанесли лишь незначительный ущерб на поверхности, не повлияв на состояние подземных хранилищ.

Дополнительную тревогу вызвали сообщения профессора Джеффри Льюиса из Института международных исследований Миддлбери, который, ссылаясь на коммерческие спутниковые снимки Planet Labs, заявил, что Ирану удалось оперативно восстановить доступ к системе туннелей в Исфахане. Уже 26 июня там наблюдалась активность, а к утру 27 июня один из входов был расчищен. По его оценкам, если высокообогащенный уран действительно находился в этих тоннелях, то он мог быть эвакуирован. Об итогах военного противостояния, внутриполитических разногласиях в Израиле и стратегических рисках на Ближнем Востоке корреспондент haqqin.az побеседовал с одним из наиболее авторитетных израильских военных аналитиков, преподавателем Тель-Авивского университета, историком Яковом Фальковым.

- На фоне заявлений о победе Израиля и США над Ираном, распространившихся после завершения боевых действий, в западной прессе нарастает определенный скепсис. В частности, некоторые эксперты указывают, что ключевые цели операции достигнуты не были. Как это воспринимается внутри израильского общества? - В Израиле, как и следовало ожидать, сформировался определенный общественный раскол. Большинство граждан довольны тем, что напряженность спала и что можно вернуться к относительно нормальной жизни. Несмотря на эффективность эшелонированной системы противовоздушной обороны, несколько десятков иранских ракет все же достигли жилых районов — в результате погибли около тридцати человек. Для Израиля это серьезные потери, особенно учитывая масштаб атаки. Но среди экспертного сообщества и в военно-политическом истеблишменте мнения более поляризованы. Одна часть считает, что правительство Нетаньяху сделало максимум возможного в рамках реальной дипломатической и военной поддержки со стороны США. Не следует забывать, что США — наш ключевой союзник, а это значит, что когда Вашингтон говорит "стоп", идти наперекор — тактика крайне недальновидная. Тем более, что сейчас для Израиля критически важны успехи в контексте "Авраамовых соглашений", и тут без американской дипломатической архитектуры не обойтись. Другая часть, включая представителей военного руководства, убеждена, что Израиль упустил уникальное окно возможностей. По их мнению, следовало продолжать операцию как минимум еще неделю, чтобы добиться окончательного уничтожения объектов и инфраструктуры ядерной программы Ирана. Особенно с учетом ограниченных результатов ударов по таким укрепленным объектам, как завод в Исфахане. Мне сложно занять однозначную позицию. Оба подхода имеют внутреннюю логику. Но если рассматривать в долгосрочной геополитической перспективе, то решение отказаться от дальнейшей эскалации и сохранить стратегический альянс с США выглядит более рационально. - Верховный лидер Ирана отказывается признавать поражение, Иран не капитулировал, как того, вероятно, ожидал Вашингтон. Более того, Тегеран уже начал консультации с Китаем по восстановлению своей ПВО и приобретению современных истребителей. О чем это говорит? Мы возвращаемся к прежнему статус-кво?

- Пока делать окончательные выводы преждевременно. Иранский режим до конца сам не осознал масштаб нанесенного ущерба. Уничтожено значительное количество баллистических ракет, хотя, по некоторым оценкам, у Ирана могло сохраниться до 40–50 процентов арсенала. А это тысячи ракет. Ситуация с ядерными объектами также остается неопределенной: возможно, до 400 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов, остались нетронутыми. Однако ключевым последствием конфликта стало серьезное ухудшение международной позиции Ирана. Дистанцировались даже его традиционные партнеры - Россия и Китай. Москва, получающая от Ирана дроны и боеприпасы, предпочла не вмешиваться. Ну а Пекин, вложивший в Ближний Восток колоссальные средства, стремится сохранить региональную стабильность. В этом контексте для Тегерана становится очевидным, что новая военная авантюра может привести к фатальным последствиям. Да, Тегеран может продолжать риторику победы, демонстрируя остатки ядерной программы. Но что дальше? Экономика страны в критическом состоянии. Внутри политического класса нарастает активность таких прагматиков, как бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Денег на восстановление, перевооружение и поддержание экономической стабильности у Ирана попросту нет. И никакие китайские самолеты Иран не усилят, потому что авиации необходимо современное сетевое обеспечение. К примеру, Пакистану Китай поставил не только самолеты, но и сетевое обеспечение. Что в итоге и определило успешные действия пакистанских ВВС против Индии во время недавних боевых действий. Конфликт в Иране показал всю бесполезность ЗРК С-300 и даже возможную поставку Ирану комплексов С-400, если эти системы ПВО не будут интегрированы в современную систему контроля, командования, разведки и пр. Всё это в совокупности диктует Тегерану необходимость проявлять сдержанность и не эскалировать ситуацию с Израилем и США. - Дональд Трамп заявил, что спас Али Хаменеи от ликвидации. Однако в течение всей операции звучали противоречивые заявления о возможной смене режима в Иране. Что это было — стратегия или хаос? - В первые дни операции, когда были ликвидированы десятки высокопоставленных военных чиновников, в Иране царила растерянность. Хаменеи, по слухам, эвакуировали в бункер, но тогда действительно существовало окно возможностей для устранения верховного лидера. Однако американская сторона, судя по всему, к такому исходу не стремилась. Вашингтон, как мне кажется, исходил из того расчета, что именно Али Хаменеи, обладая высочайшим авторитетом, должен подписать соглашение о сворачивании ядерной программы. Любой иной сценарий — смена власти, внутренняя нестабильность — создал бы куда больше проблем, нежели решений. В отличие от иранского руководства, израильская политическая элита мыслит в более сдержанных категориях. В этой связи хочу отметить, что иранцы с их древнейшей цивилизационной культурой довольно странно представляют баланс между реальными возможностями и своими непомерными геополитическими амбициями. Иранский режим грезит о переделке всего Ближнего Востока, экспортирует исламскую революцию, пытается окружить Израиль «огненным кольцом», мечтает победить американцев... И эту сказку аятоллы разыгрывают уже 46 лет. В то же время Израиль – это маленькое государство, вполне себе региональная держава, но с ограниченными возможностями. Мы понимаем, что не можем в одиночку рулить Ближним Востоком и вершить судьбы местных режимов. Конечно, и у нас есть горячие головы, призывающие покорить Ближний Восток. Но как бы мы ни относились к Биньямину Нетаньяху, в решениях его команды возобладала политическая и стратегическая мудрость. Израиль не стремится к глобальному переделу региона, экспорту сионизма или к уничтожению других государств. Наши цели были и остаются конкретными: снижение военного потенциала Ирана и ослабление его ядерных амбиций.