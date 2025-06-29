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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Трамп требует от «вышедших из-под контроля прокуроров» отстать от Нетаньяху

11:04 653

Президент США Дональд Трамп повторно выступил с критикой продолжающегося в Израиле уголовного процесса в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«То, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху, ужасно», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он назвал Нетаньяху «героем войны», подчеркнув, что тот «проделал потрясающую работу, работая с Соединенными Штатами, чтобы добиться больших успехов в избавлении от ядерной угрозы со стороны Ирана».

По словам президента США, израильский премьер находится в процессе переговоров о заключении сделки с ХАМАС, и «эта пародия на «правосудие» мешает его переговорам как с Ираном, так и с ХАМАС».

«Другими словами, это безумие - делать то, что вышедшие из-под контроля прокуроры делают с Биби Нетаньяху», - подчеркнул Трамп, добавив: «Мы не собираемся этого терпеть».

«Отстаньте от Биби. Ему предстоит большая работа», - потребовал президент США.

Ранее на этой неделе Трамп назвал продолжающийся в Израиле процесс по обвинению Нетаньяху в коррупции «охотой на ведьм» и обещал спасти его. Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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