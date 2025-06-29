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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Бывший полицейский с ружьем пошел на родственников

11:30 938

В Масаллы бывший полицейский убил свою тещу, ранил жену и других родственников.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, Камран Зарбалиев, 1996 года рождения, выстрелил из охотничьего ружья в свою тещу Айбаниз Мамедову, супругу Арзу Зарбалиеву, ее сестру Айсун и своего родственника Фармана Гараева. А.Мамедова скончалась на месте инцидента, остальные госпитализированы с различными ранениями.

К.Зарбалиев задержан сотрудниками полиции. У него изъяли оружие преступления - охотничье ружье Lion. В настоящее время идет расследование.

В пресс-служба МВД добавили, что Зарбалиев ранее служил в органах полиции Масаллинского района, но некоторое время назад был уволен с должности по собственному желанию.

В сообщении прокуратуры Масаллинского района говорится, что возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух или более лиц) УК Азербайджанской Республики. Предварительное следствие по делу продолжается.

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