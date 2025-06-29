Зеленский: Путин давно решил...

«Били «русские» по всему, что обеспечивает жизнь», - написал глава украинского государства в своем телеграм-канале. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную массированную атаку России, во время которой было зафиксировано 477 дронов, 60 ракет различных типов.

«К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам. Поручил выяснить все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо», — написал Зеленский.

Президент также сообщил, что только за последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 114 ракет, более чем 1270 дронов и почти 1100 управляемых авиационных бомб.

«Москва не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары... Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру», - подчеркнул Зеленский, призвав международных партнеров усилить помощь Украине, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

«Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита - от баллистики, ракет и дронов, от террора. Украине нужно усиливать ПВО - то, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить», - сказал глава украинского государства.

Во время недавней встречи Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом украинский президент просил продать больше систем ПВО «Пэтриот». Трамп заявил, что международный спрос на этот комплекс очень большой, но не исключил, что такие системы могут быть предоставлены.