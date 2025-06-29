В Азербайджане отменены все культурные мероприятия России

В Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений, сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

«Принимая во внимание демонстративные целенаправленные и внесудебные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку в Екатеринбурге, а также учитывая, что в последнее время подобные случаи приобрели систематический характер, отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России», – говорится в сообщении.