Масштабные лесные пожары в Турции: 17 задержанных

«В рамках многостороннего и тщательного расследования, которое провели органы прокуратуры по фактам произошедших пожаров, к настоящему времени задержаны 17 подозреваемых», - сообщил турецкий министр в Х.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о задержании 17 человек, подозреваемых в причастности к возникновению лесных пожаров в провинциях страны.

По словам Тунча, речь идет о возгораниях, начавшихся 26-28 июня в ряде провинций Турции.

Министр отметил, что «в провинции Биледжик в качестве меры предосторожности были эвакуированы [узники] исправительного учреждения». «1 081 заключенный был благополучно переведен в исправительные учреждения в соседних провинциях. Семьи и близкие проинформированы об этом», - написал министр. По его словам, другим тюрьмам в зоне бедствия огонь не угрожает.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы рассказал, что в Турции за два дня было зарегистрировано 150 лесных пожаров, 83 из них вспыхнули в субботу. В основном это возгорания на лесных и сельскохозяйственных территориях в западной и северо-западной частях Турции. Они были оперативно потушены, за исключением четырех районов, тушение в которых продолжалось в течение ночи. К настоящему моменту все пожары взяты под контроль или полностью потушены.