В Сербии протесты. А Вучич говорит о победе

Президент Сербии Александар Вучич заявил о «победе» государства над протестующими на фоне ночных столкновений. Об этом сербский лидер заявил в ходе обращения к нации, комментируя прошедшие в Белграде беспорядки.
«Прежде всего, самое важное, и, как я уже предсказывал, это произошло. Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится», - отметил Вучич.
«Также очень важно то, что мы не остановились в привлечении инвесторов, несмотря на серьезные проблемы. Уровень инвестиций у нас на 46% ниже по сравнению с прошлым годом из-за блокад, разрушений и попыток уничтожения страны», - заявил глава сербского государства, добавив, что на протяжении семи месяцев в стране осуществляется «террор». «У нас большие проблемы», - сказал Вучич, пояснив, что сокращение инвестиций связано с блокадой инфраструктуры, а также «разорением и уничтожением страны».
Вучич также заявил, что не намерен помиловать никого из задержанных. Участники беспорядков, по его словам, озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию». «Конечно, будет еще множество задержанных, тех, кто нападал на полицию. Это не конец. Продолжается идентификация остальных нападавших», - подчеркнул Вучич.
По информации МВД Сербии, 28 июня в несанкционированной оппозиционной акции протеста приняли участие около 36 тыс. человек. Независимые наблюдатели заявили, в акции приняли участие до 140 тысяч человек. В ходе столкновений с протестующими сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства, чтобы вытеснить их с ряда центральных улиц. В результате беспорядков в Белграде пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.
* * * 12:40
В Белграде 28 июня прошел крупнейший за последние месяцы митинг против властей Сербии — по оценке независимых наблюдателей, в нем приняли участие до 140 тысяч человек.
Протестующие, среди которых было много студентов, требовали досрочных выборов и обвинили власти в коррупции и некомпетентности. После окончания митинга начались столкновения с полицией, полиция задержала несколько десятков человек.
По словам главы полиции Драгана Васильевича, пострадали шесть полицейских и двое граждан. Задержаны «десятки человек», добавил Васильевич, не уточнив их число. Полиция заявила, что применяла силу «для восстановления порядка» и что задержаны были «хулиганы, атаковавшие полицию».
Президент Александар Вучич отреагировал на события постом в Instagram: «Сербия всегда побеждает». Ожидается, что он обратится к гражданам в 11:00 29 июня.
В Белграде проходили два протеста. Один из них организовали студенты, которые с ноября 2024 года блокируют университеты по всей стране с требованием проведения досрочных выборов президента Сербии. Они собрались на площади Славия в центре Белграда и попытались пройти в сторону Пионерского парка, где расположен лагерь их противников — студентов, выступающих против блокады университетов.
В районе улицы Кнеза Милоша начались столкновения с полицией. По словам Драгана Васильевича, полиции пришлось вмешаться, так как демонстранты не подчинялись приказам. Он утверждает, что протестующие не пропускали скорую помощь, вызванную к раненому полицейскому.
Ovo nije viđeno ni za vreme Pinočeapic.twitter.com/vE7Dlz71LD— Lodger Limansky (@paratzelzius) June 28, 2025
Сербские СМИ пишут, что полиция применяла слезоточивый газ для разгона протестующих. Глава полиции заявил, что протестующих оттеснили при помощи дубинок, никакие химические средства не применялись.
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут осудил насилие и нападения на полицию на улицах Белграда и призвал всех участников к снижению напряженности и ответственному поведению.
Предыдущий крупный митинг в Белграде прошел 15 марта 2025 года под лозунгом «15 за 15» — по числу погибших в обрушившемся навесе на станции в Нови-Саде. По оценке МВД, участие в нем приняли 107 тысяч человек, однако независимые медиа назвали эту акцию крупнейшей в современной истории страны. Акцию организовали студенты.