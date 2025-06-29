В Сербии протесты. А Вучич говорит о победе

Президент Сербии Александар Вучич заявил о «победе» государства над протестующими на фоне ночных столкновений. Об этом сербский лидер заявил в ходе обращения к нации, комментируя прошедшие в Белграде беспорядки.

«Прежде всего, самое важное, и, как я уже предсказывал, это произошло. Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится», - отметил Вучич.

«Также очень важно то, что мы не остановились в привлечении инвесторов, несмотря на серьезные проблемы. Уровень инвестиций у нас на 46% ниже по сравнению с прошлым годом из-за блокад, разрушений и попыток уничтожения страны», - заявил глава сербского государства, добавив, что на протяжении семи месяцев в стране осуществляется «террор». «У нас большие проблемы», - сказал Вучич, пояснив, что сокращение инвестиций связано с блокадой инфраструктуры, а также «разорением и уничтожением страны».

Вучич также заявил, что не намерен помиловать никого из задержанных. Участники беспорядков, по его словам, озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию». «Конечно, будет еще множество задержанных, тех, кто нападал на полицию. Это не конец. Продолжается идентификация остальных нападавших», - подчеркнул Вучич.

По информации МВД Сербии, 28 июня в несанкционированной оппозиционной акции протеста приняли участие около 36 тыс. человек. Независимые наблюдатели заявили, в акции приняли участие до 140 тысяч человек. В ходе столкновений с протестующими сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства, чтобы вытеснить их с ряда центральных улиц. В результате беспорядков в Белграде пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.