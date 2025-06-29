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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Подробности смертоносной атаки Израиля по тюрьме Эвин

13:16 2804

Авиаудар Израиля по тегеранской тюрьме Эвин, нанесенный 23 июня, привел к гибели 71 человека. Это одна из смертоносных израильских атак на территории Ирана, передает Bloomberg.

Пресс-секретарь судебной системы страны Асгар Джахангир сообщил, что удар унес жизни заключенных, сотрудников тюрьмы, военнослужащих, семей заключенных и жителей домов, расположенных неподалеку от тюрьмы.

Точную информацию о погибших он не предоставил, судебные органы до сих пор не опубликовали официальный список погибших.

Тюрьма Эвин, расположенная в густонаселенном районе на северо-западе Тегерана, известна тем, что в ней содержатся политические заключенные, диссиденты, журналисты, а также лица, осужденные за уголовные преступления.

Джахангир ранее заявлял, что часть административного здания тюрьмы Эвин была повреждена в результате атаки. Судебная власть добавила, что оставшиеся заключенные были переведены в другие тюрьмы в провинции Тегеран.

В тюрьме Эвин также содержатся иностранные граждане, в том числе двое граждан Франции, задержанных на три года. «Удар по тюрьме Эвин в Тегеране подверг опасности наших граждан Сесиль Колер и Жака Пари. Это неприемлемо», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в социальных сетях после атаки.

Атака произошла за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, которое вступило в силу во вторник, 24 июня.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, общее число погибших в ходе атак Израиля достигло 627 человек, включая мирных жителей.

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