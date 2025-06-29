Кремль «не вмешивается в эти внутренние дела» Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «внутренним делом» Армении происходящие в стране последние события.

«Это внутреннее дело Армении. Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела», - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его слова приводит «Интерфакс».

«Армения - очень близкая нам страна. Давайте не забывать, что несколько миллионов армян - граждане РФ, которые с болью смотрят на эти события. Многие, конечно, не приемлют то, как это происходит», - заявил пресс-секретарь президента РФ. «Да, мы наблюдаем, но это внутреннее дело Армении», - подчеркнул он.

Аресты в Армении начались с задержания 18 июня российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Суд в Ереване принял решение о его аресте на два месяца за публичные призывы к захвату власти. Позже по тому же обвинению были арестованы сроком на два месяца архиепископ Баграт Галстанян, сторонники «Священной борьбы» и архиепископ Микаель Аджапахян.