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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Кремль «не вмешивается в эти внутренние дела» Армении

13:30 1851

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «внутренним делом» Армении происходящие в стране последние события.

«Это внутреннее дело Армении. Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела», - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его слова приводит «Интерфакс».

«Армения - очень близкая нам страна. Давайте не забывать, что несколько миллионов армян - граждане РФ, которые с болью смотрят на эти события. Многие, конечно, не приемлют то, как это происходит», - заявил пресс-секретарь президента РФ. «Да, мы наблюдаем, но это внутреннее дело Армении», - подчеркнул он.

Аресты в Армении начались с задержания 18 июня российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Суд в Ереване принял решение о его аресте на два месяца за публичные призывы к захвату власти. Позже по тому же обвинению были арестованы сроком на два месяца архиепископ Баграт Галстанян, сторонники «Священной борьбы» и архиепископ Микаель Аджапахян.

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