Летнее наступление России «выдыхается»?

В материале британского издания отмечается, что фронт, вдоль которого идет российское наступление, простирается от северных приграничных районов Сумской и Харьковской областей до линий фронта в Донецке и Днепропетровске, куда российские войска пытаются впервые прорваться.

Летнее наступление России в Украине длится несколько недель, демонстрируя рекордное количество атак на нескольких фронтах, однако оно уже терпит неудачу. Об этом пишет The Telegraph.

По словам журналистов, в мае российские войска продвигались самыми быстрыми с ноября прошлого года темпами, захватывая в среднем, согласно данным DeepState, 5,5 квадратной мили в день - вдвое больше, чем в апреле. При этом, говорится, стабильные успехи российской армии наблюдаются в Донецкой области, особенно между Покровском и Константиновкой - двумя ключевыми целями Москвы. Но «через несколько недель после начала кампании импульс угасает», утверждают авторы публикации.

«У россиян сейчас на самом деле нет возможности начать что-то новое. Летнее наступление будет просто продолжением того, что они делали весной», - сказала изданию аналитик по вопросам России из Института изучения войны (ISW) Анжелика Эванс.

На Сумском направлении российские войска, похоже, полностью остановились, пишут журналисты. По словам украинского военного аналитика Павла Нарожного, главной целью России в регионе была Юнаковка, расположенная непосредственно на дороге, которая соединяет Россию с центром Сум. Если России удастся захватить город, говорит он, то это будет «катастрофой» для Украины. «Лес ведет прямо к городу Сумы, поэтому, если им удастся подбросить артиллерию в Юнаковку и в лес, они смогут добраться до города Сумы с артиллерией», - пояснил Нарожный.

Российское наступление в целом остановилось, хотя россияне имеют преимущество в живой силе и беспилотниках.

Что касается Донецкой области, то, подчеркивает издание, если российские войска смогут взять Константиновку, это проложит им путь для наступления на Краматорск и Славянск, что приблизит Россию к контролю над всем Донбассом. Но, отмечается в статье, учитывая нынешние темпы российского наступления и плохую подготовку их бойцов, это маловероятно.

«Чтобы взять Краматорск, им понадобится дополнительно 100 000 бойцов», - сказал изданию украинский военный, добавив, что россиянам, чтобы «взять Авдеевку, нужно было 40 000, Бахмут - 70 000, в том числе и очень хорошо обученных и боеспособных наемников «Вагнера».

Издание отмечает: то, что Россия распределяет свои силы по всей Украине, а не сосредотачивает их в одном регионе, свидетельствует, что ее целью является захват всей страны, а не только четырех областей, которые она незаконно аннексировала в 2022 году. «Мы наблюдаем существенное усиление ударов с января 2025 года, и за последние шесть месяцев ситуация только ухудшилась. Это попытка заставить людей покинуть свои дома и облегчить в будущем захват этих городов. В конце концов, мы снова увидим признание намерения захватить всю Украину», - добавила эксперт Анжелика Эванс из ISW.