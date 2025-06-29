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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Так немецкая госкомпания пополняет российскую казну

13:59 1469

Германская государственная энергетическая компания SEFE заказала около 50 партий сжиженного природного газа (СПГ) на 2025 год у российского «Новатэка». Общая сумма поставок оценивается примерно в 2 млрд евро, сообщила немецкая телерадиокомпания SWR.

Журналисты ссылаются на данные правительства ФРГ, переданные в ответ на парламентский запрос оппозиционной Левой партии. Как пишет SWR, морские танкеры-газовозы выходят из порта Сабетта на Ямале, откуда доставляют СПГ в Дюнкерк, Зебрюгге, Бильбао. Там газ разжижают и подают в газотранспортную систему ЕС, по которой он доходит до Германии.

Депутат Бундестага от Левой партии Кристиан Гёрке назвал поставки СПГ из России «чумой и холерой, фактически лицензией на печатание денег для военно-промышленного комплекса России». Законодатель призвал ввести санкции и запретить поставки российского СПГ в Европу.

«SEFE вносит значительный вклад в растущие доходы России от торговли СПГ, которая перекачивает больше денег в российскую военную казну, чем Украина получает в виде гуманитарной помощи», - сказали SWR в немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe. Там также призвали запретить российский СПГ.

Проект «Ямал СПГ», откуда в Европу поступает российский СПГ, - совместное предприятие «Новатэка» (50,1%), французского концерна TotalEnergies (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и китайского Фонда Шелкового пути (9,9%). Это международный консорциум, где иностранцам принадлежит почти половина акций и, соответственно, прибыли. Власти РФ дали проекту обширные налоговые льготы: нулевую экспортную пошлину и нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых.

«SEFE закупает российский СПГ исключительно в рамках действующего, не подлежащего расторжению старого контракта», - объяснила компания в ответ на запрос SWR. Там допустили, что могут прекратить импорт в случае введения запрета на уровне ЕС.

Компания SEFE (Securing Energy For Europe) - бывшая Gazprom Germania, немецкий дочерний холдинг российского «Газпрома». В ноябре 2022 года фирма была национализирована властями ФРГ. Тогда Москва ввела против нее санкции. Но чтобы не срывать поставки газа, власти РФ сделали исключение и разрешили экспорт до 2040 года.

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