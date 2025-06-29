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Нарышкин рассказал о разговоре с главой ЦРУ

14:09 930

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», - сказал Нарышкин журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Нарышкин не уточнил, когда именно состоялся такой разговор. Последний раз пресс-служба СВР сообщала о телефонном разговоре Нарышкина с Рэтклиффом в марте этого года.

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