Украина выходит из Конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Об этом в своем Facebook рассказал депутат от фракции «Голос» Роман Костенко.

«Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений», — цитируют украинские СМИ депутата.

По словам Костенко, теперь вопрос должна рассмотреть Верховная рада. После законодательного закрепления решения Украина окончательно вернет себе право на эффективную защиту, сказал он.

Официальный выход государства из Оттавской конвенции происходит через шесть месяцев после уведомления об этом ООН. После этого Украина сможет официально применять, накапливать и производить противопехотные мины.

Из Оттавской конвенции также выходят Литва, Латвия, Эстония и Польша. Причиной они называют военные угрозы со стороны РФ и Беларуси. Финский парламент также проголосовал за выход из Оттавской конвенции.

Конвенция о запрете противопехотных мин была подписана в Оттаве в 1997 году представителями 122 стран. Договор предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, уничтожение запасов (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и разминирование минных полей. Ни Россия, ни США, ни Китай не присоединялись к Оттавскому договору. Украина присоединилась к нему в 2005 году и успела уничтожить значительную часть своих запасов до полномасштабного вторжения России, уничтожение велось уже во время войны в Донбассе.