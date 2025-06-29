Иран в сомнениях

Иран сомневаются, что Израиль будет придерживаться условий режима прекращения огня, объявленного после завершения 12-дневной ирано-израильской войны.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави в ходе разговора с министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Мы не были инициаторами войны, но ответили агрессору всеми силами, и поскольку мы сомневаемся в том, что противник выполнит свои обязательства по прекращению огня, мы готовы дать ему снова решительный ответ в случае повторной агрессии», - цитирует его агентство Tasnim.

По мнению Мусави, показательным является тот факт, что Израиль совершил нападение тогда, когда Иран «проявлял сдержанность и вел переговоры с США».

Режим прекращения огня между Израилем и Ираном начал действовать 24 июня.