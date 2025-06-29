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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Сумы в опасности

15:35 524

Российская армия смогла дотянуться ствольной артиллерией до села Песчаное, что сразу за Сумами. Это произошло приблизительно 22-23 июня, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Отмечается, что расстояние от места прилета до границы Сум - менее километра.

Как рассказали изданию в правоохранительных органах, скорее всего, для обстрела Песчаного россияне применили активно-реактивный снаряд 152-мм из самоходной артиллерийской установки 2А36 («Гиацинт-Б», прицепная пушка) или 2С5 («Гиацинт-С», самоходная пушка).

«Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33-40 километров. Если замерить это расстояние от точки прилета, которая есть в распоряжении УП, получается, что вражеская САУ стреляла с территории России…» - отмечает издание.

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