Трамп снял санкции с проекта, в котором участвует Россия

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что администрация США отменила ограничения, касающиеся проекта расширения АЭС «Пакш».
Эти санкции были введены при президенте Джо Байдене и, по словам министра, затрудняли продолжение строительства. Сийярто подчеркнул, что нынешняя администрация Дональда Трампа рассматривает Венгрию как союзника и пошла на отмену мер.
Проект «Пакш II» реализуется с участием российской госкорпорации «Росатом» и предусматривает строительство двух новых энергоблоков. Крупные компоненты для станции изготавливаются в России и Франции. Венгерские власти считают, что запуск новых блоков позволит обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность страны и сохранить низкие тарифы для населения.
Глава МИД Венгрии поблагодарил Трампа и администрацию республиканцев за решение, добавив, что Венгрии еще предстоит «борьба в Брюсселе» за право закупать дешевые нефть и газ у России.
В июне Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций ЕС, который включал ограничения на поставки российской нефти и газа. По словам Сийярто, эти меры угрожали энергобезопасности региона и могли привести к росту коммунальных тарифов.