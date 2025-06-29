Трамп снял санкции с проекта, в котором участвует Россия

Эти санкции были введены при президенте Джо Байдене и, по словам министра, затрудняли продолжение строительства. Сийярто подчеркнул, что нынешняя администрация Дональда Трампа рассматривает Венгрию как союзника и пошла на отмену мер.

Проект «Пакш II» реализуется с участием российской госкорпорации «Росатом» и предусматривает строительство двух новых энергоблоков. Крупные компоненты для станции изготавливаются в России и Франции. Венгерские власти считают, что запуск новых блоков позволит обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность страны и сохранить низкие тарифы для населения.

Глава МИД Венгрии поблагодарил Трампа и администрацию республиканцев за решение, добавив, что Венгрии еще предстоит «борьба в Брюсселе» за право закупать дешевые нефть и газ у России.

В июне Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций ЕС, который включал ограничения на поставки российской нефти и газа. По словам Сийярто, эти меры угрожали энергобезопасности региона и могли привести к росту коммунальных тарифов.