Макрон поддержал Пашиняна в противостоянии с церковью

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну в его противостоянии с церковными структурами.

Макрон опубликовал пост на армянском языке, в котором рассказал о недавнем телефонном разговоре с Пашиняном.

«У меня был очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции перед лицом попыток дестабилизировать армянскую демократию. Также подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по достижению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. Мир и открытые границы стали бы важным событием для всего региона и примером для других», — отметил президент Франции.