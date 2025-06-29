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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Макрон поддержал Пашиняна в противостоянии с церковью

обновлено 19:01
19:01 1107

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну в его противостоянии с церковными структурами.

Макрон опубликовал пост на армянском языке, в котором рассказал о недавнем телефонном разговоре с Пашиняном.

«У меня был очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции перед лицом попыток дестабилизировать армянскую демократию. Также подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по достижению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. Мир и открытые границы стали бы важным событием для всего региона и примером для других», — отметил президент Франции.

*** 15:59

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном «вопросы, касающиеся двусторонней, региональной и международной повестки армяно-французских отношений».

Как сообщила пресс-служба премьера Армении, Макрон и Пашинян договорились об активизации двустороннего сотрудничества в ряде сфер.

Отмечается, что Пашинян поблагодарил Макрона за личный вклад в развитие отношений. Президент Франции выразил поддержку «проводимой в Армении повестке реформ и принятой правительством страны стратегии мира», говорится также в сообщении.

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