«Агент «Моссада» в тегеранском метро

Лицо, обвиняемое в шпионаже на израильскую внешнюю разведку «Моссад» и занимавшееся сборкой беспилотных летательных аппаратов, задержали на одной из станций метро Тегерана, заявил официальный представитель сил правопорядка Ирана Саид Монтазер оль-Махди.

«На станции метро «Имам Хомейни» задержан агент «Моссада», занимавшийся сборкой дронов на западе провинции Тегеран и отправлявший (Израилю) сообщения о работе ПВО страны», - приводит слова официального представителя иранская телерадиокомпания IRIB.

Он также утверждает, что задержанный занимался отправкой точного местоположения стратегически важных объектов.